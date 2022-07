Drugi marsz równości w Kielcach. "Akceptacja osób o odmiennej orientacji seksualnej wzrasta"

czytaj dalej

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa od 136 dni. W ramach sankcji nałożonych na Moskwę do tej pory udało się zamrozić od 30 do 50 miliardów dolarów, należących do rosyjskich oligarchów i przedstawicieli władz. Tymczasem według "The Economist" aktywa sektora prywatnego Rosji za granicą są warte 1 bilion dolarów.