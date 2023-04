Mariusz Błaszczak: kolejne Bayraktary trafiły do Wojska Polskiego

czytaj dalej

Przepisy ustawy o komisji do zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju komentował w "Faktach po Faktach" europoseł i były premier Włodzimierz Cimoszewicz. - To wygląda mi, z jednej strony, na chęć rozprawienia się z opozycją, a z drugiej strony to kolejny krok do starcia z Komisją Europejską. To tak, jakby PiS-owi szczególnie zależało na tym, żeby konflikt z Unią Europejską rozgrzać przed wyborami - ocenił.