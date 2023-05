Kosiniak-Kamysz: została przyjęta ustawa, która może każdego z Polaków pozbawić praw wyborczych

- Naszej zgody na to nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie - oświadczył. - Ci, którzy za tym głosowali, na starcie przegrywają. Ci, którzy poparli fałszywe zmiany, drogę na skróty, na manowce, prowadzącą do zniszczenia wspólnoty narodowej, szacunku do historii i myślenia o przyszłości, wcześniej czy później przegrają. My zrobimy wszystko, aby przegrali jak najszybciej, żeby już na jesień dać im jasną odpowiedź: nie żółtą kartę, a czerwoną - podkreślił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.