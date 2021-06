Jest plan luzowania obostrzeń do końca wakacji. "Wszyscy czekaliśmy na ten moment. Jest na wyciągnięcie ręki"

Od 13 czerwca zmiany obejmą:

Od 26 czerwca zmiany obejmą:

- Hotele i obiekty wypoczynkowe: zwiększony zostanie limit do 75 procent zajętych pokoi (do limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia), - Obiekty kultu religijnego: zwiększony zostanie limit do 75 procent wszystkich miejsc, - Kina i teatry: limit zostanie zwiększonych do 75 procent zajętych miejsc, - Wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych: możliwe zajęcie 50 procent miejsc, - Siłownie, kluby fitness, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, targi, konferencje, wystawy i sale zabaw: nowy limit - 1 osoba na 10 metrów kwadratowych, - Dyskoteki: dozwolone do 150 osób, - Transport publiczny: zwiększony limit do 100 procent obłożenia, - Wesołe miasteczka: zwiększony limit do 75 procent obłożenia, - Restauracje: zwiększony limit do 75 procent zajętych miejsc.