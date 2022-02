Końskie: szpital zamyka drzwi dla niezaszczepionego personelu

Pracownicy szpitala powiatowego w Końskich (województwo świętokrzyskie) nie zostaną dopuszczeni do pracy, jeżeli nie będą w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19. Takie zarządzenie wydał dyrektor placówki Wojciech Przybylski. Podkreślił, że z grupy 900 pracowników ciągle około 60 nie przyjęło szczepionki. Jego zdaniem personel "podważający dwustuletnie doświadczenie szczepień" powinien być zawieszany, a nawet pozbawiany prawa do wykonywania zawodu.

22 grudnia 2021 roku minister zdrowia wskazał w rozporządzeniu , że wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny (pracujące w podmiotach leczniczych, farmaceuci i zatrudnieni w aptekach oraz studenci kierunków przygotowujących do zawodu medycznego) muszą zaszczepić się przeciwko COVID-19. Mają czas do 1 marca, żeby uzyskać certyfikat poświadczający, iż są w pełni zaszczepieni.

Dyrektor arugmentuje

Wojciech Przybylski, dyrektor szpitala powiatowego w Końskich, wydał zarządzenie, zgodnie z którym personel nieposiadający takiego dokumentu nie zostanie dopuszczony do pracy. Podkreślił, że osoby, które "nie spełniają wymagań sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia" nie będą mogły wykonywać obowiązków, bo "bezpieczeństwo jest najważniejsze".

- Tak jak nie mogę dopuścić do pracy w szpitalu pracownika, który nie ma szczepienia WZW typu B, tak też musimy ograniczyć możliwość zakażenia pacjenta koronawirusem - mówi dr Przybylski.

Dodaje, że w placówce trzeba minimalizować ryzyko, podobnie jak robi się to w przypadku innych chorób zakaźnych.

Kilkudziesięciu pracowników nie przyjęło szczepionki

- Są to też osoby, które przechorowywały COVID-19, albo są w trakcie przechorowywania i muszą uzupełnić szczepienie - mówi dyrektor.

Podkreśla jednak, że jeżeli wśród personelu są osoby, które "podważają dwustuletnie doświadczenie szczepień” to powinny one "być zawieszane, albo całkowicie pozbawiane prawa do wykonywania zawodu".