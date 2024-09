Kongres Kobiet dobiega końca. "Tym razem idzie z trzema mocnymi ustawami"

czytaj dalej

Policjanci próbowali wejść do domu 39-latka, wtedy ten popełnił samobójstwo - przekazała policja i prokuratura. Mężczyzna był poszukiwany po zdarzeniu, do którego doszło w sobotę w miejscowości Lubowidza (województwo łódzkie). Kierowca mercedesa doprowadził do dachowania toyoty, po czym gonił pieszo jej kierowcę i go zastrzelił. W toyocie była również kobieta z dziećmi, im udało się uciec. Jak informuje prokuratura, poszukiwany mężczyzna był wcześniej prawdopodobnie związany z kobietą podróżującą toyotą. Ofiara była aktualnym partnerem kobiety. Jedno z dzieci jest dzieckiem sprawcy.