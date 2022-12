Komitet Obrony Sprawiedliwości podsumował ostatni rok

Maria Ejchart-Dubois, koordynatorka KOS, mówiła, że jest to "ruch społeczny, ruch na rzecz obrony rządów prawa". - To solidarność prawników i społeczeństwa obywatelskiego na rzecz obrony rządów prawa. To ponad 100 postępowań przed krajowymi sądami w obronie represjonowanych sędziów i prokuratorów - podkreślała.

Wawrykiewicz: ósmą zimę obywatele z prawnikami bronią konstytucyjnego porządku

Tymczasem, zaznaczył, "traktaty, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych zapewniają każdemu obywatelowi prawo do niezależnego sądu, niezawisłych sędziów". - Taka gwarancja musi być zapewniona. O to toczy się konflikt. Polski rząd te gwarancje lekceważy - dodał.

Sędzia Gąciarek o zastraszaniu sędziów

Prokurator Ewa Wrzosek (stowarzyszenie Lex Super Omnia) przypomniała, że "wśród zaleceń skierowanych do Polski na pierwszym miejscu znajduje postulat rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, tak by prokuratura uzyskała funkcjonalną niezależność i autonomię od rządu".

"Przełomowy rok"

Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar ocenił, że "to był bardzo przełomowy rok, jeśli chodzi o orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". - Trybunał w Strasburgu wiele razy próbował zareagować na to, co się dzieje w tym budynku (w Sądzie Najwyższym - red.), w kontekście sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Jeśli prześledzimy cały 2022 rok, to zobaczymy, że zostały wydane cztery fundamentalne wyroki dotyczące praworządności - powiedział.