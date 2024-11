Musimy zapewnić Ukrainę, że nasze wsparcie będzie kontynuowane, ale to wymaga odpowiednich środków i determinacji. Wymaga to woli politycznej oraz, przede wszystkim, zasobów finansowych - powiedział ustępujący szef unijnej dyplomacji Josep Borrell na konferencji w Warszawie. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że Europa ma obowiązek "wspierać zasady prawa międzynarodowego, aby przywrócić to tabu, że w Europie nie można zmieniać granicy przy użyciu siły".