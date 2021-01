Kto ma prawo do odszkodowania? W jaki sposób się ubiegać? Szczegóły funduszu kompensacyjnego

Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym w poniedziałek zostanie skierowany do konsultacji - zapowiedział Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Mówiąc o szczegółach funduszu, dzięki któremu uzyskać będzie można odszkodowanie za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych, wyjaśnił między innymi, kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie i jaka może być jego wysokość.

Minister zdrowia Adam Niedzielski i Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przedstawili we wtorek informacje na temat funduszu kompensacyjnego. Projekt przewiduje odszkodowania dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne (NOP), na przykład dojdzie do wstrząsu anafilaktycznego.

Kto ma prawo do odszkodowania?

Według informacji Rzecznika Praw Pacjenta, projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym w poniedziałek zostanie skierowany do konsultacji. Dopytywany, kiedy możemy się spodziewać realizacji rozpatrywania wniosków , odpowiedział, że "wszystko zależy od tempa prac nad ustawą". - Jednak robimy wszystko, by przepisy weszły w życie jak najszybciej. Musimy jednak pamiętać o tym, że celem wprowadzenia funduszu kompensacyjnego jest zabezpieczenie pacjentów, dlatego skupiamy się obecnie na pracy merytorycznej - tłumaczył.

Chmielowiec zapytany, kto będzie mógł ubiegać się o rekompensatę za działanie niepożądane szczepionki wyjaśnił, że będą mogły to zrobić osoby, które zaszczepiły się przeciw COVID-19 i u których wystąpiły działania niepożądane podanej szczepionki określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego i które przebywały z tego powodu co najmniej przez 14 dni w szpitalu lub też wystąpił u nich wstrząs anafilaktyczny, który spowodował konieczność obserwacji na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bądź Izbie Przyjęć lub też hospitalizację nie krótszą niż 14 dni

W jaki sposób aplikować o świadczenie?

Co pacjent będzie musiał zrobić, aby otrzymać świadczenie z funduszu? - Po wyjściu ze szpitala otrzymujemy epikryzę, czyli kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. To jest pierwszy dokument, który będzie wymagany i potwierdza to, że byliśmy leczeni i jaki czas spędziliśmy w szpitalu. Po drugie należy posiadać dokumentację, która była gromadzona w czasie leczenia szpitalnego - wyjaśnił Rzecznik.