"W związku z nieprawidłowościami, które wystąpiły w procesie informowania przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA) o niekontrolowanym wejściu w atmosferę członu rakiety FALCON 9, do którego doszło nad ranem 19.02.2025 r., minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk wezwał w trybie pilnym Prezesa POLSA do złożenia wyjaśnień" - wskazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii w komunikacie opublikowanym w czwartek rano.

Minister zobowiązał prezesa POLSA

Szef MON: mail był na nieaktualny adres. Rzeczniczka POLSA: wiadomość wysłano do ministerstw i służb

Mówił, że Agencja "wysłała (wiadomość - red.) na maila, który jest od pół roku nieaktualny". - To jest poważna sprawa i minister (rozwoju i technologii, Krzysztof - red.) Paszyk (...) podejmuje dzisiaj odpowiednie kroki w tej sprawie - oświadczył. Uściślił, że była to skrzynka mailowa jednego z departamentów.

Rzeczniczka Polskiej Agencji Kosmicznej Agnieszka Gapys w środę po południu mówiła, że POLSA już we wtorek ostrzegała rząd ws. rakiety Falcon 9. - Polska Agencja Kosmiczna informuje na bieżąco o tym, co się dzieje w przestrzeni kosmicznej. Jeden z raportów, który dotyczył właśnie możliwej reentry (ponownego wejścia w atmosferę rakiety – red.), był wysyłany wczoraj o godz. 12. do odpowiednich ministerstw i służb - oznajmiła. Dodała, że w raporcie "podawano przewidywania dotyczące wejścia nad Polską w atmosferę, w niekontrolowany sposób części członu rakiety nośnej Falcon 9".

Pytany w środę o tę kwestię rzecznik MON Janusz Sejmej poinformował, że do resortu w ogóle nie dotarł raport POLSA. - Być może został dostarczony nieskutecznie - ocenił. Jak tłumaczył, istnieją ustalone procedury komunikacji między Agencją a resortem, które do tej pory działały sprawnie.

Źródło zbliżone do sprawy stwierdziło w rozmowie z PAP, że Agencja wysłała raport o możliwym wejściu w atmosferę szczątków rakiety we wtorek o 14 i dotyczył on obszaru całej Europy. POLSA miała nie rozesłać informacji, że obszar możliwego upadku szczątków został zawężony do obszaru Polski.