"Przemysł alkoholowy jest bezwzględny. Trzeba podejmować odważne decyzje"

Zapytany, czy jego zdaniem opakowanie i promocja to jest ten klucz do rozwiązania wyzwań i problemów z alkoholem w Polsce, odparł twierdząco. - Do tego dołożyłbym ceny, czyli bardzo niska dostępność ekonomiczna. Najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie minimalnej ceny za standardową porcję alkoholu, czyli dla klienta, bez względu na to, czy to ma być promocja, czy nie, cena opakowania alkoholu będzie stała, wcale nie niska - powiedział.