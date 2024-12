Funkcjonariusze CBA w Olecku. Zatrzymali burmistrza i lokalnego przedsiębiorcę

czytaj dalej

Marcin Romanowski "chce uniknąć działań ludzi, którzy są w miejscach, gdzie być nie powinni, nie mają prawa do tego" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Poza tym to, na co się powołuje, to znaczy te zmiany prezesów sądów, zmiany składów orzekających, inne zabiegi - to wszystko wskazuje na to, że uczciwego procesu tutaj, w tych warunkach politycznych, być nie może i są wszelkie podstawy do tego, żeby się od tego uchylić - dodał. Romanowski otrzymał na Węgrzech azyl polityczny.