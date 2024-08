Rozbił się rosyjski bombowiec strategiczny

czytaj dalej

Z wielką dumą dzisiaj wszyscy razem patrzymy na was - zwrócił się do żołnierzy premier Donald Tusk, przemawiając w czasie obchodów Święta Wojska Polskiego. - Cud nad Wisłą będzie na zawsze w naszych sercach piękną pamiątką bohaterstwa, ale powinno to być także swoistą przestrogą - dodał.