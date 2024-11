czytaj dalej

Władze Rosji nakazały brytyjskiemu dyplomacie opuszczenie kraju w ciągu dwóch tygodni, uzasadniając to rzekomym wykryciem śladów wskazujących na jego działalność szpiegowską - podała we wtorek rosyjska agencja Interfax, powołując się na Federalną Służbę Bezpieczeństwa. Londyn odrzuca zarzuty Rosji - przekazał we wtorek rzecznik premiera Keira Starmera. Jeszcze tego samego dnia Moskwa opublikowała listę 30 Brytyjczyków z zakazem wjazdu do Rosji. Wśród nich są członkowie brytyjskiego rządu.