NATO wysyła na Litwę zespół do spraw zwalczania zagrożeń hybrydowych

W związku z nielegalną migracją z Białorusi Rada Północnoatlantycka jednogłośnie podjęła w środę decyzję o wysłaniu na Litwę zespołu do spraw zwalczania zagrożeń hybrydowych – poinformowały litewskie władze. Nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym. To cyniczna, hybrydowa operacja, którą realizuje Łukaszenka - ocenił szef litewskiego MSZ Gabrielius Landsbergis.