Jedna kobieta zginęła, a dwie przewieziono z obrażeniami do szpitala po wypadku, do którego doszło w Wólce Zastawskiej (woj. lubelskie). Zderzyły się tam dwa auta osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło podczas wyprzedzania innego uczestnika ruchu drogowego przez kierującą skodą 39-latkę.