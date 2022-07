Nie ustąpił pierwszeństwa, uderzył w busa i zbiegł z miejsca wypadku

Sprawca zgłosił się na policję?

- Dzisiaj w godzinach porannych do komendy policji w Radomsku zgłosił się mężczyzna, który miał związek z wczorajszym wypadkiem. Nie wykluczmy na tym etapie, że to on prowadził pojazd. Obecnie trwają z nim czynności procesowe. Na zdarzenia zostały zabezpieczone materiały dowodowe, by bezsprzecznie ustalić, kto doprowadził do wczorajszego wypadku - przekazała aspirant Agnieszka Kropisz z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.