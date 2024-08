czytaj dalej

Po tragedii na poznańskich Jeżycach kluczowe pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Nie wiadomo, co spowodowało wybuch w kamienicy, stąd wiele spekulacji dotyczących tego, co znajdowało się w budynku, a szczególnie w piwnicy, gdzie doszło do zadymienia. Podczas konferencji zastępca komendanta wielkopolskiej straży pożarnej powiedział, które budynki podlegają ich kontroli.