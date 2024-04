- To jest książka o negocjatorach policyjnych, bo pomyślałem, że czasami warto na chwilę zostawić gdzieś politykę, zawiesić ją na wieszaku i porozmawiać z ludźmi, którzy poświęcają całe swoje życie, żeby pomagać innym w bardzo różnych sytuacjach - powiedział.

Jak dodał, "robią to czasami w sposób bardzo zaskakujący, nagły, co prawda zawsze zaplanowany przez szkolenia, ale zawsze niekonwencjonalny". - Nie ma jednego klucza, jak rozmawiać z drugim człowiekiem, jak pomóc drugiemu człowiekowi. Każda akcja jest unikatowa i zaskakująca - podkreślił.

Mówił, że jego intencją przy pisaniu książki było to, by "zwrócić uwagę na to, jak ważna jest praca negocjatorów i negocjatorek policyjnych".