Nie żyje Fatman Scoop, raper zasłabł podczas koncertu

"Scoop był uwielbianą postacią"

Fatman Scoop nie żyje

Fatman Scoop, właściwie Isaac Freeman III, urodził się 6 sierpnia 1971 roku w Nowym Jorku. Był amerykańskim raperem i radiową osobistością. Sławę przyniósł mu wielki hit z 2003 roku "Be Faithful", a także gościnne występy w takich utworach jak "Lose Control" Missy Elliott czy "It's Like That" Mariah Carey.