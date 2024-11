19-latek wjechał w przystanek autobusowy

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden i prezydent elekt Donald Trump spotkali się w Gabinecie Owalnym. - Witamy ponownie - zwrócił się do Trumpa obecny gospodarz Białego Domu i dodał, że ma nadzieję na "płynne przekazanie" władzy. Spotkanie trwało około dwie godziny. Do Waszyngtonu nie przybyła Melania Trump i w związku z tym nie doszło do jej spotkania z pierwszą damą Jill Biden.