Majówka w Krakowie. Co robić w mieście podczas długiego weekendu?

W majówkę w Krakowie nie można się nudzić - bez względu na to, czy jesteśmy przyjezdni, czy mieszkamy tu całe życie, stolica Małopolski zawsze zaoferuje nam mnóstwo atrakcji do wyboru, szczególnie w majówkę. Długi weekend to okazja do odkrycia nowych wystaw, pójścia na koncert czy wzięcia udziału w innych ciekawych wydarzeniach. Podpowiadamy, gdzie warto zajrzeć.

Majówka w 2023 roku rozpoczyna się w sobotę 29 kwietnia i potrwa do 3 maja (środa). W naszym przewodniku sprawdzicie, gdzie można w tym czasie wypocząć w Krakowie i jakie wydarzenia zaplanowano podczas długiego weekendu. Bez względu na to, czy jest się turystą, czy mieszkańcem dawnej stolicy Polski, każdy znajdzie coś dla siebie - i niekoniecznie mowa tu o zwiedzaniu zabytków, z których słynie królewskie miasto.

Majówka 2023 w Krakowie. Koncerty

W długi weekend nie zabraknie wydarzeń dla miłośników brzmień. Propozycję dla siebie znajdą między innymi miłośnicy muzyki latynoskiej, dla których w sobotę (29 kwietnia) w Globus Music Club o godzinie 20 wystąpi Mili Morena. To pochodząca z Kuby wokalistka, mieszkająca w Polsce od wielu lat, a jej repertuar to rdzenne kubańskie melodie o rytmach żywych i porywających do tańca. Również w sobotę, ale nieco wcześniej, bo o 18.30, w Klubie Spotkań Poczta Główna swój koncert w ramach trasy "kocham i tęsknię tour" rozpocznie Zalia - młoda polska wokalistka i kompozytorka muzyki alternatywnej. Jej koncert został przeniesiony z marca ze względu na jej ówczesny stan zdrowia.

Niedziela (1 maja) to dzień, w którym muzyczne doznania czekają fanów jazzu, łączonego z elektronicznymi brzmieniami. Na godzinę 19 w Klubie Pod Jaszczurami zaplanowany jest koncert grupy Filip Żółtowski Quartet. W poniedziałek (2 maja) po drugiej stronie Rynku Głównego artyści Piwnicy Pod Baranami zaproszą na koncert piosenek międzywojennych. Będzie to barwne muzyczne widowisko ze szlagierami takimi jak "Ta ostatnia niedziela", "Umówiłem się z nią na dziewiątą", "Już nigdy" czy "Miłość ci wszystko wybaczy". Start o godzinie 19.

W tym samym czasie, co koncert w Piwnicy Pod Baranami, w Centrum Kongresowym ICE otworzą się drzwi przed koncertem jednego z najsłynniejszych gitarzystów rockowych świata. Steve Vai, który przybywa do Polski z kilkudniową wizytą, wyjdzie na krakowską scenę o godzinie 20.

Steve Vai Shutterstock

Majówka 2023 w Krakowie. Krakowska Lekcja Śpiewania

Zostajemy w muzycznych klimatach, jednak tym razem nie będziemy wyłącznie słuchać, a sami staniemy się współtwórcami koncertu. Krakowska Lekcja Śpiewania to cykl wydarzeń, które na stałe wpisały się w muzyczny krajobraz Krakowa. Impreza odbywa się najczęściej z okazji różnych świąt, najczęściej narodowych, ale też religijnych, jak Boże Narodzenie. Edycja, która będzie miała miejsce w środę (3 maja), ma oczywiście związek z Narodowym Świętem Konstytucji Trzeciego Maja.

Krakowska Lekcja Śpiewania Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Podczas Krakowskiej Lekcji Śpiewania zgromadzeni przed sceną mieszkańcy i turyści otrzymują śpiewniki i śpiewają razem z występującymi aktorami piosenk związane z danym świętem. Tytułem najbliższej edycji będzie "Majowa jutrzenka". Na Małym Rynku od godziny 17 śpiewane będą piosenki patriotyczne. Organizująca wydarzenie Biblioteka Polskiej Piosenki przygotowała dwa tysiące bezpłatnych śpiewników.

Majówka 2023 w Krakowie. Mastercard OFF CAMERA

16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie rozpocznie się już w najbliższy piątek (28 kwietnia), potrwa przez całą majówkę i jeszcze kolejne dni, kończąc się dopiero w niedzielę 7 maja. Będzie więc wiele dni na to, by znaleźć odpowiednie dla siebie punkty programu, który jak zwykle wypełniony jest ciekawymi propozycjami od wschodzących gwiazd kina.

Festiwal Mastercard OFF CAMERA Robert Słuszniak, offcamera.pl

W ramach festiwalu odbędą się dwa konkursy: Główny "Wytyczanie Drogi" oraz Konkurs Polskich Filmów Fabularnych. Są też inne sekcje, takie jak "Ahoj Przygodo!", "Amerykańscy Niezależni" czy "Festiwalowe Hity". Jednym z ciekawszych punktów programu, szczególnie na majówkę, będą filmowe seanse w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy plenerowy punkt na mapie festiwalu pozwoli doświadczać filmowych wrażeń w wyjątkowym, pełnym zieleni otoczeniu.

Majówka 2023 w Ojcowie i w krakowskim zoo

Gdyby od samego Krakowa bardziej kuszącą opcją w słoneczny dzień była wycieczka poza miasto, z pomocą przychodzi nasz poradnik o najciekawszych miejscach w okolicach stolicy Małopolski. W większość z nich da się dojechać samochodem w mniej niż godzinę. Co jednak, jeśli nie mamy samochodu lub wolimy poruszać się transportem zbiorowym?

Ojcowski Park Narodowy ojcowskiparknarodowy.pl

Warto rozważyć wtedy skorzystanie z rozwiązania przygotowanego przez krakowskich urzędników. W majówkową sobotę (29 kwietnia) z Krakowa znów wyjeżdżać będą autobusy linii rekreacyjnej numer LR0, które jeżdżą na trasie z osiedla Podwawelskiego do zamku w Ojcowie. Od długiego weekendu autobusy te będą kursować w soboty i dni świąteczne w godzinach od około 8 do 19 co około 35 minut.

Do obsługi wybranych kursów będą kierowane autobusy z przyczepami na rowery, jednak załadunek i rozładunek rowerów będzie możliwy tylko na przystankach początkowych i końcowych.

W weekend uruchomiona zostanie także krótka miejska linia autobusowa (o numerze 134) z parkingu przy zoo do samego ogrodu zoologicznego. A w zoo do obejrzenia jest między innymi całkiem nowy, bo otwarty w marcu, pawilon dla hipopotamów karłowatych.

Pawilon dla hipopotamów karłowatych w krakowskim zoo Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Majówka 2023 w Krakowie. Warsztaty dla dzieci

Z ofertą dla najmłodszych w trakcie majówki wyszło między innymi krakowskie Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie. Dzieci, które w sobotę (29 kwietnia) przyjdą do placówki, będą mogły wziąć udział w warsztatach modelarskich pod nazwą "BMW czy Porsche?". "Szybkie, wygodne czy pakowne? Jakimi autami będziemy jeździć w przyszłości? Uczestnicy naszych warsztatów modelarskich będą mieli dużo czasu, zanim staną przed takim wyborem. Mimo to zrobimy małą rozgrzewkę i wykonamy model auta" - czytamy w opisie wydarzenia. Start o godzinie 14, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Samo muzeum warto zresztą odwiedzić nie tylko ze względu na ofertę dla dzieci, ale także na obejrzenie placówki po modernizacji i otwarciu nowej wystawy stałej. Ekspozycja pod nazwą "Miasto. Technoczułość" to, jak przekonują muzealnicy, "pierwsza w Polsce tak szeroka opowieść o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływie na przemiany miasta i życie jego mieszkańców".

Wystawa "Miasto. Technoczułość" w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie Bogusław Świerzowski, krakow.pl

Ofertę dla najmłodszych przygotowało też Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie. W sobotę o godzinie 12, a później o 14.30, odbędą się warsztaty "Aktywne czytanie. Co kryje ciało?". "Obchodząc dzień tańca, poświęcimy trochę uwagi własnym ciałom, by dowiedzieć się, co skrywają nasze organizmy. Dzięki kolorowym szkiełkom – odkryjemy to, co zakryte" - czytamy na stronie placówki. W praktyce warsztaty skierowane do dzieci do ósmego roku życia będą polegać na wspólnym czytaniu książki "Co kryje ciało?" oraz na braniu udziału w zabawach związanych z jej treścią. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Majówka 2023 w Krakowie. Nowe wystawy

Długi majowy weekend to nie tylko szansa na nadrobienie kulturalnych zaległości, ale także na poznanie całkowicie nowych propozycji krakowskich muzeów. Zamek Królewski na Wawelu to z pewnością jeden z obowiązkowych punktów wycieczki do Krakowa, a z dopiero co otwartą wystawą "Beksiński Rzeźby". To pierwsza monograficzna wystawa rzeźb tego artysty, znanego przede wszystkim ze swoich obrazów. Co ciekawe, ekspozycję umieszczono w wawelskich ogrodach.

Wystawa "Beksiński. Rzeźby" w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu PAP/Łukasz Gągulski

Nieco mniej oczywistą miejscówką dla turystów może być MuFo, czyli Muzeum Fotografii w Krakowie. Akurat na majówkę placówka otwiera całkiem nową wystawę, na której można oglądać prace trzech artystek: Zuzanny Janin, Jadwigi Maziarskiej i Marii Pinińskiej-Bereś, podejmujących tematy związane z tożsamością, ciałem, a także rolą kobiet. Zdjęcia można oglądać z przewodnikiem po oddziale muzeum MuFo Józefitów.

Maria Pinińska-Bereś, „Sztandar autorski”, diapozytyw kolorowy, 1979 mufo.krakow.pl

Na otwartą w połowie kwietnia wystawę poświęconą Jerzemu Nowosielskiemu zaprasza z kolei Muzeum Narodowe w Krakowie. Ekspozycja "Nowosielski. W setną rocznicę urodzin" przedstawia trzy wątki w twórczości jednego z najsłynniejszych współczesnych ikonopisarzy: pejzaż, ciało i abstrakcję.

Wiosenną nowością jest także wspomniana już w naszym przewodniku wystawa "Miasto. Technoczułość" w krakowskim Muzeum Inżynierii i Techniki.

Jerzy Nowosielski, "Wschód słońca", 1965 Muzeum Narodowe w Krakowie, krakow.pl

Majówka 2023 w Krakowie. Festiwale

W majówkę w Krakowie zaplanowano - oprócz Off Camery - dwa festiwale, które odbędą się równolegle, w tym samym miejscu i czasie. To Najedzeni Fest! oraz Festiwal States of Mind. Pierwszy z nich, jak sama nazwa wskazuje, to propozycja dla łasuchów i smakoszy. "Będzie mnóstwo dobrego jedzenia, słodkości, lodów, rzemieślniczych trunków i bąbelków!" - zapewniają organizatorzy.

Z kolei Festiwal States of Mind to "wydarzenie promujące holistyczne podejście do życia w stylu slow, ekologię, pracę z ciałem i duchem oraz holistyczny dobrostan człowieka". Akcesoria do jogi, kadzidła, naturalne tkaniny, rękodzieło, biżuteria i wiele innych przedmiotów, oferowanych przez około setkę wystawców. Oba wydarzenia odbędą się w sobotę i niedzielę (29 i 30 maja) na łące przed Halą Cracovia na ul. Focha 40 w Krakowie.

Majówka 2023 w Krakowie. Spacer po nowym parku

W Krakowie spacery możliwe są nie tylko na Bulwarach, Błoniach czy w parku Jordana - czyli bodaj najpopularniejszych w mieście królów miejsc na przechadzkę. Mniej lub bardziej zaludnionych miejsc jest do wyboru sporo, a majówka jest idealną okazją na poznanie oddanego do użytku po rewitalizacji parku Bednarskiego.

Park Bednarskiego w Krakowie po remoncie Jan Graczyński, krakow.pl

Dla mieszkańców do dyspozycji są alejki, punkt widokowy, zadaszona altana widokowa, a także zrekonstruowany Domek Ogrodnika. Najważniejszy przy remoncie parku, leżącego w centrum starej części Podgórza, był aspekt historyczny. Projekt zakładał przywrócenie jego historycznego charakteru w oparciu o materiały archiwalne oraz uzyskane wytyczne konserwatorskie, tak, by wyglądem znów przypominał swój pierwotny kształt z końca XIX wieku.

Autor:bp/tok

Źródło: tvn24.pl