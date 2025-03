Ograniczenia w poruszaniu się quadami i skuterami śnieżnymi uchwalili w czwartek radni Kościeliska i Poronina. Uchwały regulujące ruch tych pojazdów to efekt awantury, która zakończyła się zaatakowania nożem górali przez właściciela jednej z wypożyczalni na Podhalu.

Radni gmin Kościelisko i Poronin podjęli w czwartek uchwały ograniczające rekreacyjne korzystanie z m.in quadów, skuterów śnieżnych i samochodów terenowych. Przepisy mają chronić środowisko, a także zapewnić bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom i turystom.

Przyjęte uchwały w dwóch podhalańskich gminach, które graniczą z Zakopanem, to odpowiedź na rosnące niezadowolenie społeczne i liczne interwencje związane z dewastowaniem pól. W styczniu grupa około 20 mieszkańców pojawiła się przy jednej z wypożyczalni quadów i skuterów śnieżnych, by porozmawiać z jej właścicielem na temat szkód, ten jednak rzucił się na jednego z górali z nożem. Nagranie dramatycznej kłótni trafiło do Internetu. Mężczyzna usłyszał zarzuty spowodowania uszczerbku na ciele i kierowania gróźb karalnych po tym.

Quady i skutery śnieżne na Podhalu. Nowe ograniczenia

Nowe przepisy w gminie Kościelisko zakazują poruszania się wymienionymi pojazdami w odległości mniejszej niż 500 metrów od budynków mieszkalnych i w godzinach nocnych od 19 do 9. Uchwała wprowadza także ograniczenie prędkości do 20 km/h i zakaz jazdy po urządzonych ścieżkach rowerowych, polach, łąkach i pastwiskach bez zgody właściciela terenu i po prywatnych drogach gruntowych bez pozwolenia ich zarządcy.

Dodatkowo zabrania poruszania się w zgrupowaniach powyżej określonej liczby pojazdów – pięciu dla quadów i buggy, trzech dla skuterów śnieżnych i dwóch dla samochodów terenowych. Przedsiębiorcy wynajmujący takie pojazdy zobowiązani są do informowania klientów o nowych uchwałach.

- Ta uchwała to odpowiedź na liczne skargi mieszkańców oraz potrzeba ochrony naszych cennych terenów. Chcemy zapewnić spokój, bezpieczeństwo i dbać o przyrodę. Pojazdy terenowe i skutery śnieżne często niszczą naturalne środowisko i są źródłem hałasu, dlatego podjęliśmy zdecydowane kroki – powiedział wójt hminy Kościelisko Roman Krupa.

W gminie Poronin ograniczenie jest bardziej restrykcyjne. Obejmuje także motocykle crossowe, trialowe i enduro. W tej gminie przepisy dopuszczają korzystanie z pojazdów terenowych przez ich właścicieli lub współwłaścicieli tylko w formie przejazdów indywidualnych. Większa liczba pojazdów może poruszać się jedynie na terenach specjalnie wyznaczonych i oznakowanych, oddalonych co najmniej 300 m od budynków mieszkalnych. Zabrania się także poruszania pojazdami terenowymi po lasach, polach, łąkach, pastwiskach i po prywatnych drogach gruntowych bez zgody ich właściciela lub zarządcy.

Władze gminy Poronin podkreśliły, że brak ogólnokrajowych regulacji prawnych korzystania z tego rodzaju pojazdów sprawia, że lokalne społeczności zmuszone są do podejmowania własnych działań. W skrajnych przypadkach dochodziło nawet do zastawiania pułapek na kierowców quadów i motocykli i do konfliktów między mieszkańcami a użytkownikami pojazdów.

Grzywna, areszt, a nawet więzienie

Za naruszenie uchwalonych przepisów będzie groziła kara grzywny określona w Kodeksie wykroczeń. W razie niszczenia mienia, jeśli wartość szkody nie przekroczy 800 zł, sprawca może zostać ukarany grzywną do 5 tys. zł, karą ograniczenia wolności lub aresztem do 30 dni. Jeżeli szkoda przekroczy tę kwotę, czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Według policji w ostatnich latach na Podhalu doszło do kilkudziesięciu wypadków z udziałem quadów i motocykli crossowych. Kilka zakończyło się tragicznie. Zdaniem władz gminy wyznaczenie tras przeznaczonych do tego rodzaju aktywności może zmniejszyć ryzyko wypadków i ograniczyć konflikty społeczne.

Po styczniowym ataku nożownika tatrzańscy policjanci nasilili kontrole osób kierujących quadami i skuterami śnieżnymi. W ciągu trzech tygodni na przełomie stycznia i lutego przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli, w trakcie których nakładali mandaty, odbierali dowody rejestracyjne, a w niektórych przypadkach kierowali sprawy do sądu. Na terenach prywatnych mają oni jednak ograniczone kompetencje, dlatego starosta tatrzański Andrzej Skupień zapowiadał, że lokalne władze zwrócą się do Ministerstwa Infrastruktury z wniosek o zmiany w prawie.

Uchwała gmin Kościelisko i Poronin wejdzie w życie po 14 dniach od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

