Szukali go w wiosce, a on wyjechał. Nie żyje

"Córka" to debiut reżyserski Maggie Gyllenhaal. Film, oparty na bestsellerowej powieści Eleny Ferrante, zdobył trzy nominacje do Oscara (w tym dla Olivii Colman i Dakoty Johnson). Opowiada o dylematach matki. - To są najbardziej skrywane przeżycia. Doświadcza ich wiele kobiet, ale nikt o tym nie mówi - mówiła reżyserka na Festiwalu w Wenecji.