Seniorka straciła pół miliona. "Odbierak" jest w areszcie

"Kobieta zgodnie z poleceniami oszusta przekazała rzekomemu policjantowi pół miliona złotych, które miała w domu. Dopiero następnego dnia, gdy zadzwoniła do wnuka i zapytała co z jego tatą, okazało się, że jej syn jest w domu, a ona została oszukana" - opisali policjanci.

Kryminalni ustalili tożsamość tzw. odbieraka. To 25-latek, który nie ma stałego miejsca zamieszkania. Został zatrzymany w jednym z mieszkań w Zabrzu. Mężczyzna został przewieziony do częstochowskiej komendy, a w piątek do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut. Sąd uwzględnił wniosek o aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.