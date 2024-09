"Proszę was, bo krwawi mi dziecko". Nagranie policyjnej eskorty

Policjanci udostępnili nagranie z eskorty. Jak opisali, do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 20.40. Sierżant sztabowy Marcin Mędrek i sierżant sztabowy Krystian Kozioł kontrolowali ulicę Warszawską, kiedy zauważyli kierowcę forda, który przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do kontroli drogowej.