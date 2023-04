Żurek wśród najlepszych zup świata. Ile kosztuje u Magdy Gessler, ile w osiedlowym sklepie?

Żurek - jak przygotować?

Ten charakterystyczny smak żurek zawdzięcza przede wszystkim zakwasowi. Powstaje on w wyniku procesu fermentacji, który odbywa się przy udziale bakterii. Po dodaniu zakwasu do żurku zupa zyskuje swój kwaskowaty posmak. Zamiast tradycyjnego mącznego zakwasu wykorzystać można również ten z ogórków kiszonych, łyżeczkę kwasku cytrynowego, sok z kiszonej kapusty, sok z cytryny czy nawet ocet - zwykły, winny lub jabłkowy.

Niezbędnymi żurkowymi przyprawami są liście laurowe, majeranek i ziele angielskie. Warto doprawić tradycyjną polską zupę również świeżo mielonym pieprzem oraz czosnkiem. Najpopularniejsze dodatki do żurku to jajka ugotowane na twardo oraz biała kiełbasa.

Gotowy żurek - gdzie kupić, ile kosztuje?

Najtańszą opcją jest zupa w proszku, gotowa do spożycia po zalaniu wrzątkiem i - opcjonalnie - dorzuceniu dodatków. Za jedno opakowanie takiego żurku zapłacimy nie więcej niż 4 złote. Niestety bardzo niska cena odbija się zarówno na smaku, jak i wartości odżywczej takiej potrawy. Trochę lepszym, a przynajmniej zdrowszym, rozwiązaniem będzie żurek sprzedawany w formie mrożonki. On również jest gotowy do spożycia po zalaniu wrzątkiem i krótkim gotowaniu. Jedno opakowanie takiego produktu to wydatek rzędu 10-15 złotych. Około 10-15 złotych kosztuje półtoralitrowy karton z żurkiem gotowym do spożycia po podgrzaniu.