KAS i CBŚP zatrzymały podejrzanych o organizowanie nielegalnych gier hazardowych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie ma dowodów na to, że wirus małpiej ospy uległ mutacji – powiedziała dyrektor wykonawcza agencji WHO Rosamund Lewis. Według organizacji najnowsza fala wirusa rozprzestrzenia się w dużym stopniu drogą płciową, choć nie należy do chorób przenoszonych tą drogą. Wirus "wnika do organizmu przez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe, oczy, nos i usta" – wyjaśniają amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). W USA potwierdzono co najmniej dwa przypadki małpiej ospy.