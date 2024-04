Wyborcy PiS zdecydują o tym, kto będzie prezydentem Krakowa - ocenił kandydat tej partii Łukasz Kmita, który według badania exit poll Ipsos przegrał wybory samorządowe w stolicy Małopolski. W drugiej turze w Krakowie zmierzą się poseł Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski i niezależny radny Łukasz Gibała. Na tego drugiego głosował niemal co piąty wyborca PiS z wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Podzielone między Gibałą i Miszalskim są z kolei osoby popierające lewicę.

- Patrząc na rywalizację osób, które zajmują pierwsze i drugie miejsce, to może się okazać, że wyborcy PiS zdecydują o tym, kto będzie prezydentem Krakowa - ocenił w niedzielę kandydat tej partii na prezydenta, poseł i były wojewoda małopolski Łukasz Kmita, komentując wyniki exit poll wyborów samorządowych 2024.

Według sondażu Ipsos do drugiej tury w stolicy Małopolski dostał się poseł KO Aleksander Miszalski , otrzymując nieoczekiwanie najwyższe spośród kandydatów poparcie na poziomie 39,4 proc. Polityk zmierzy się z dotychczasowymi liderem sondaży, niezależnym radnym Łukaszem Gibałą (Kraków dla Mieszkańców), który uzyskał według badania exit poll 28,4 proc. głosów.

Jak wynika z badania, 63 proc. osób, które w wyborach parlamentarnych w 2023 roku zagłosowało na PiS, poparło w Krakowie Łukasza Kmitę. Pierwszy powyborczy sondaż wskazuje na to, że Gibała potrafi przyciągać elektorat wielu środowisk, od PiS, przez Trzecią Drogę, po Lewicę.

Gibała łączy PiS, Trzecią Drogę i Lewicę Razem

Drugim najwyższym poparciem wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości cieszył się właśnie Łukasz Gibała - to 18,4 proc. Również dla osób głosujących w 2020 roku na Andrzeja Dudę w wyborach prezydenckich Gibała był najbardziej, nie licząc Kmity, akceptowalnym kandydatem. Oddało na niego głos 23,5 proc. osób popierających Dudę cztery lata temu. Pozostali kandydaci otrzymali dużo mniej głosów od wyborców urzędującego prezydenta RP. Co więcej, Gibała przyciągnął co czwartego (27,5 proc.) wyborcę Rafała Trzaskowskiego z 2020 roku głosującego teraz w Krakowie i aż 47 proc. krakowian, którzy przed czterema laty nie głosowali w ogóle. Miszalski cieszy się teraz - według Ipsos - niemal wyłącznie poparciem wyborców Trzaskowskiego (60 proc.) i osób niegłosujących (20,5 proc.)