Bosak: Moi wyborcy są podzielni. Dla jednych "mniejsze zło" to Duda, a dla innych Trzaskowski

Urzędujący prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wieczorem podczas spotkania w Końskich (Świetokrzyskie) został zapytany między innymi o przyszłą szczepionkę na COVID-19 . - Szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe - powiedział prezydent. Dodał też, że nie jest w tym przypadku zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. - Powiem państwu otwarcie: ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie - zaznaczył. Później prezydent napisał na Twitterze, że szczepienia dotyczące poważnych chorób zakaźnych, jak polio czy gruźlica, "to zupełnie co innego".

"Wypowiedzi niejasne i wypowiedzi wewnętrznie sprzeczne"

- Wypowiedzi niejasne i wypowiedzi wewnętrznie sprzeczne - tak słowa prezydenta skomentował Krzysztof Bosak. - Z uczciwości zwracam uwagę, że dziś prezydent prostował swoją własną wypowiedź z wczoraj, więc być może w sztabie była intencja, żeby wysłać jakiś sygnał do zwolenników dobrowolności szczepień. Natomiast jeżeli była taka intencja, to z pewnością ci ludzie pamiętają, że prezydent Andrzej Duda podpisywał ustawy, które rozszerzały możliwości szczepień przymusowych - dodał.

Andrzej Duda tłumaczy

We wtorek oświadczenie w sprawie wypowiedzi prezydenta wydała Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. "Za absolutnie nie do przyjęcia uznajemy słowa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, które padły w trakcie organizowanej przez TVP 'debaty', a w których Pan Prezydent podważył sens obowiązkowych szczepień ochronnych, a także sens szczepienia na grypę" - napisała.

O ten komunikat ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda był pytany we wtorek w Szeligach w województwie warmińsko-mazurskim. Na uwagę dziennikarza, że "Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie twierdzi, że jego stanowisko w sprawie szczepień jest nie do przyjęcia", Andrzej Duda odparł: - Że co, że szczepić na grypę może się ten, kto chce i nie jest to obowiązkowe? Tak powiedziała Naczelna Izba Lekarska? Ja wczoraj powiedziałem, że szczepienie przeciwko koronawirusowi, moim zdaniem, powinno być nieobowiązkowe, takie jest moje stanowisko, tak jak szczepienia na grypę, które są nieobowiązkowe. Co do pozostałych szczepień się nie wypowiadałem - powiedział prezydent.