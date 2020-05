Czy wiecie, ile razy słyszałem: "po co Ty Rafał poruszasz trudne tematy"? Powiem wam po co: dlatego, że mamy dosyć polityków, którzy uciekają od odpowiedzi na każde trudne pytanie - mówił do zgromadzonych w Poznaniu Rafał Trzaskowski, zapowiadający start w wyborach prezydenckich.