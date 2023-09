Wybory 2023. Kto w okręgu lubelskim powalczy o mandat posła

czytaj dalej

Węgiel ma przypływać do polskich portów z obwodu leningradzkiego - informuje senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. - Transport realizowany jest regularnie małymi jednostkami. To nie są masowce po 30-40 tysięcy ton, to są często statki po dwa tysiące ton - przekazał w środę na briefingu prasowym, na którym pokazał zdjęcia jednostek w porcie w Szczecinie. Informacjom zaprzeczyła Krajowa Administracja Skarbowa. "Węgiel pochodzący z Rosji jest objęty sankcjami i nie jest importowany do Polski" - podkreślono. Głos w sprawie zabrał też przedstawiciel urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego.