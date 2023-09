Duża przewaga PiS nad KO, zmiana na podium. Najnowszy sondaż Ibris

Na pierwszym miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazało 35,1 proc. badanych. Jak zauważa Onet, to wzrost 1,8 pkt proc. w porównaniu z sondażem z 13 września. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z wynikiem 26,1 proc. To o 0,3 pkt proc. mniej w porównaniu do badania sprzed dziewięciu dni. Oznacza to, że dystans między partią Jarosława Kaczyńskiego a partią Donalda Tuska wynosi obecnie równo 9 punktów procentowych.