Według sondażowych wyników exit poll wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 38,2 procent. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 33,9 procent. W tym roku frekwencja była niższa niż w poprzednich eurowyborach i wyniosła mniej niż 40 procent. Jak wypadamy pod tym względem na tle Europy?

W niedzielę w Polsce odbywały się wybory do Parlamentu Europejskiego, w których wybieraliśmy 53 europosłów. Według wstępnych sondażowych wyników exit poll najwięcej Polaków zagłosowało na Koalicję Obywatelską, która uzyskała 38,2 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 33,9 proc., a na trzecim Konfederacja z 11,9 proc. poparcia. Trzecia Droga uzyskała 8,2 proc., a Lewica 6,6 proc.

Eurowybory. Frekwencja w Polsce

W tym roku frekwencja była niższa niż w poprzednich eurowyborach i według wstępnych danych wyniosła 39,7 proc ., najmniej od dziesięciu lat spośród wszystkich wyborów ogólnopolskich. Wtedy, w 2014 roku, również w wyborach europejskich do urn poszło 23,83 proc. Polaków.

W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego z 2019 roku frekwencja wynosiła zaś najwięcej w historii wyborów europejskich w Polsce - 45,68 proc. W eurowyborach z 2009 roku zagłosowało 24,53 proc. uprawnionych do głosowania Polaków, a w wyborach z 2004 roku, w których Polacy po raz pierwszy w historii wybierali posłów do Parlamentu Europejskiego, frekwencja wyniosła 20,87 proc.