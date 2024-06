Politycy od lat związani z regionem i "spadochroniarze". Postaci aktywne w krajowej polityce i ci z doświadczeniem pracy w Parlamencie Europejskim. Kim są "jedynki" ubiegające się o mandat do PE z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego?

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w naszym kraju w najbliższą niedzielę. Polacy zdecydują o tym, kto zostanie eurodeputowanym na lata 2024-2029. W okręgu nr 13 siedem komitetów wyborczych wystawiło kandydatów. Na "jedynkach" znajdziemy między innymi byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i byłego szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Co wiadomo o liderach list w okręgu nr 13?

Kandydaci do europarlamentu. Okręg 13 tvn24

LISTA NR 1. Michał Kamiński

Michał Kamiński startuje z pierwszego miejsca Komitetu Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (lista nr 1). Wicemarszałek Senatu idzie do wyborów, stawiając na pierwszym miejscu pokój w Europie. - Idziemy do Parlamentu Europejskiego, bo my widzimy w Unii Europejskiej gwaranta polskiej niepodległości, a nie dla tej niepodległości zagrożenia. Idziemy jako Trzecia Droga do PE, żeby być tam sobą jako Polacy - przekonuje polityk.

Urodził się w 1972 roku. Z wykształcenia politolog, ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. W latach 90. pracował jako dziennikarz i reporter sejmowy, następnie został asystentem marszałka Sejmu Wiesława Chrzanowskiego. Przed wyborami prezydenckimi w 1995 roku został rzecznikiem prasowym komitetu wyborczego Hanny Gronkiewicz-Waltz. Od 2007 do 2009 roku był rzecznikiem prasowym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W roku 2015 został sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Poseł na Sejm III, IV i VIII kadencji (lata 1997-2005 i 2015-2019) oraz poseł do Parlamentu Europejskiego V, VI i VII kadencji (2004, 2004-2014). Po wyborach parlamentarnych 2019 roku dostał się do Senatu i został wicemarszałkiem tej izby. Obecnie członek Unii Europejskich Demokratów, wcześniej związany był z PO, PJN, PiS, Przymierzem Prawicy i ZChN.

LISTA NR 2. Magdalena Sosnowska

Magdalena Sosnowska to "jedynka" na liście nr 2, czyli Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ekonomistka, specjalistka ds. handlu zagranicznego i transportu morskiego, pełnomocniczka Ruchu Narodowego na województwo zachodniopomorskie. Sosnowska bez powodzenia kandydowała w ostatnich wyborach do Rady Miasta Szczecin oraz w wyborach do Sejmu.

LISTA NR 3. Krzysztof Łopatowski

Lista nr 3 to kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie. Liderem na tej liście jest Krzysztof Łopatowski, bezpartyjny adwokat. Z list Konfederacji startował w wyborach do Sejmu 2023 roku. Uzyskał 4228 głosów i nie zdobył mandatu.

Urodził się w 1960 roku. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1986-1990 pełnił funkcję prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Następnie był prokuratorem Prokuratury Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim (1990-1992) oraz szefem wspomnianej prokuratury rejonowej (1992-1993) i wojewódzkiej (1993-1994).

LISTA NR 4. Janusz Żurek

Jedynką Komitetu Wyborczego Polexit jest Janusz Żurek, elektryk z Krakowa, członek partii PolExit i jej skarbnik.

LISTA NR 5. Bartosz Arłukowicz

Listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej otwiera Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia, który w wyborach do PE w 2019 roku uzyskał najwięcej głosów w okręgu szczecińsko-gorzowskim (239 893), startując jako "dwójka" na liście KE. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych poparło go ponad 67 tys. wyborców, kandydował w okręgu koszalińskim.

Urodził się w 1971 roku. Z wykształcenia lekarz. Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego i podyplomowo Uniwersytetu Szczecińskiego. Poseł na Sejm czterech kadencji, w izbie niższej parlamentu zadebiutował w 2007 roku. Wcześniej, od 2002 roku, zasiadał w Radzie Miasta Szczecin. Na początku kariery politycznej związany z SLD, w 2011 roku dołączył do klubu parlamentarnego PO.

W tym samym roku objął stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika premiera ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W latach 2011-2015 był ministrem zdrowia. Od 2021 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego PO. Jest członkiem sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia.

LISTA NR 6. Włodzimierz Cimoszewicz

Listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica w okręgu nr 13 otwiera Włodzimierz Cimoszewicz. Były premier w poprzednich wyborach europejskich startował z Warszawy i jako lider listy Koalicji Obywatelskiej zdobył ponad 200 tys. głosów.

Eurodeputowany i kandydat Lewicy w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego mówił w TVN24 o prognozowanym wyniku swojej partii. - Nie spodziewam się jakichś wielkich fajerwerków. Mówię to niby z uśmiechem, ale tak naprawdę ze smutkiem - przyznał. Jak dodał, ma nadzieję, że Lewica ma szansę na trzy mandaty. - Gdybym nie miał takiej nadziei, to sam bym nie kandydował - dodał.

Urodził się w 1950 roku. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1978-1985 pracował w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW. Jest doktorem prawa międzynarodowego. W latach 1980-1981 stypendysta Fundacji Fulbrighta. Poseł na Sejm pięciu kadencji (1989-2005), wicemarszałek Sejmu i przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1995-1996.

Od 1992 roku do 1996 roku członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wicepremier i minister sprawiedliwości w latach 1993-1995, a od lutego 1996 roku do października 1997 roku szef rządu. Minister spraw zagranicznych w latach 2001-2005. W 1990 i 2005 roku bez powodzenia ubiegał się o urząd prezydenta Polski.

LISTA NR 7. Joachim Brudziński

Listę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość otwiera Joachim Brudziński - były szef MSWiA, europoseł, który w wyborach europejskich w 2019 roku uzyskał 185 168 głosów, wiceszef PiS.

Urodził się w 1968 roku. Absolwent Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu oraz studiów politologicznych i Międzywydziałowego Instytutu Wiedzy Humanistycznej w Uniwersytecie Szczecińskim. Na początku lat 90. został członkiem Porozumienia Centrum. W 2002 roku objął stanowisko prezesa zarządu regionalnego PiS. W 2005 po raz pierwszy dostał się do Sejmu. Mandat uzyskiwał również w kolejnych wyborach parlamentarnych: był posłem łącznie czterech kadencji. W latach 2015-2018 wicemarszałek Sejmu, od 2018 do 2019 roku stał na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w rządzie Mateusza Morawieckiego.

W ramach tak zwanej afery mailowej w sierpniu 2021 roku ujawniono wiadomość adresowaną do Brudzińskiego. Z jej treści wynikało, że Brudziński miał składać propozycje dotyczące zatrudnienia w państwowych spółkach członkom swojej rodziny. "Cześć Wujku. W załączeniu przesyłam nasze aktualne CV. Myśleliśmy nad twoją propozycją, jednak nadal bardziej skłanialibyśmy się w stronę Rzeszowa, nawet ze względu na studia czy możliwość wynajęcia mieszkania. Nie chcemy jednak robić kłopotów i jeśli będzie problem ze znalezieniem czegoś w Rzeszowie, to Grupę Azoty Tarnów również bierzemy pod uwagę. (...) Zdajemy sobie sprawę, że nie tak łatwo spełnić takie oczekiwania, dlatego cierpliwie czekamy na propozycje wujka" - czytamy w mailu. Do wiadomości zostały załączone dwa pliki z CV - autorki maila, wówczas 25-letniej, i 22-letniego mężczyzny.

Jak przekonywał później Brudziński, "to była prośba o możliwość, zorientowanie się, czy jest szansa przeniesienia się na równorzędne stanowisko w ramach tej samej firmy, tego samego doświadczenia, tej samej pensji". - Nie załatwiam pracy członkom swojej rodziny. Jestem europosłem, nie zajmuję się pośrednictwem pracy - mówił w wywiadzie dla RMF FM.

