Były sędzia i jego żona skazani za kradzież sprzętu elektronicznego z marketów

"Sporo chodziliśmy po sklepie"

W wyjaśnieniach złożonych podczas postępowania przygotowawczego, W. powiedział, że "jego żona nie miała nic wspólnego z tą sprawą". Twierdził, że przedmioty te kupił wcześniej, ale nie okazał dowodu zapłaty. Tłumaczył też, że te rzeczy wniósł, bo "nie było nikogo przy wejściu, by to zgłosić" - czemu zaprzeczyli świadkowie z marketu.

Dodała, że po kupnie telefonu jeszcze raz z mężem wrócili do tego sklepu, bo chcieli kupić ładowarkę telefoniczną do samochodu. - Sporo po tym sklepie chodziliśmy w różnych częściach, oglądaliśmy sprzęt AGD - powiedziała.

Skazani w I instancji

W lipcu 2020 roku wyrok w tej sprawie ogłosił Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, który uznał winnym Roberta W. i Ewę W. kradzieży sprzętu elektronicznego. Były sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu został przez sąd I instancji skazany na karę jednego roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata, a jego żona na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Sąd zobowiązał również W. i jego żonę do naprawy szkody, jaką poniosły markety.

Jeśli chodzi o kradzież dokonaną w markecie we Wrocławiu, to nie budziła ona większych kontrowersji, co do faktów. Sędzia przytoczył zapis monitoringu, na którym widać jak W. ściąga z półek różnego rodzaju przedmioty i umieszcza je w koszyku, a następnie rozpakowuje je i wkłada do kieszeni.