Woda zniszczyła przedszkole. Powstaje nowe, z kontenerów. "Będzie bajkowe"

Marcin Romanowski nie będzie otrzymywał diety poselskiej. Ustawa mówi jednoznacznie, że dieta to są środki związane z wykonywaniem przez posła mandatu na terenie kraju - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia po posiedzeniu Prezydium Sejmu. Dodał, że posłowi PiS nie przysługuje również uposażenie, ponieważ się go zrzekł. - Pozostaje trzecia składowa pieniędzy, które dostaje poseł, a więc ryczałt na utrzymanie biura poselskiego - zauważył. Jak wyjaśniał Hołownia, te pieniądze poseł będzie otrzymywał, ale "do momentu, aż Sejm nie uchwali zmiany ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora". Ta skierowana została już do komisji.