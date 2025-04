Promy, statek, zabytkowe autobusy i tramwaje. Stolica z innej perspektywy

Zabytkowy autobus Somua wyruszył z zajezdni przy Stalowej Źródło: Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

W majówkę startują Warszawskie Linie Turystyczne. Dzięki nim Warszawę można zwiedzać, poruszając się zabytkowymi tramwajami i autobusami, a także podziwiać z perspektywy Wisły, dzięki promom. Miłośnicy dłuższych podróży mogą wybrać się w rejs statkiem do Serocka lub przejażdżkę kolejką wąskotorową do Piaseczna.

Kluczowe fakty: 1 maja wystartuje 16. sezon Warszawskich Linii Turystycznych

Dzięki Warszawskim Liniom Turystycznym Warszawę można poznawać, podróżując starymi autobusami i zabytkowymi tramwajami, m.in. "parówkami" i "akwariami".

Na Wisłę wracają promy "Słonka", "Pliszka" i "Wilga". W rejs do Serocka zabierze statek "Zefir". Do Piaseczna będzie można dotrzeć wąskotorówką.

W autobusach i tramwajach WLT obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM, promy są darmowe.

Z podróży Warszawskimi Liniami Turystycznymi korzystają zarówno warszawiacy, jak i goście odwiedzający stolicę. Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to zadebiutowały promy, statek do Serocka oraz linia tramwajowa obsługiwana zabytkowymi wagonami. W następnych latach dołączyły do nich – pamiętające dawną Warszawę – autobusy i kolej wąskotorowa.

W tym roku, miłośników Warszawskich Linii Turystycznych czeka kilka zmian i nowinek. – Na początek zapraszamy do kina na plaży. W sobotę, 3 maja, o godz. 20.30, spotkajmy się na Poniatówce (nadwiślańska plaża po praskiej stronie, między mostem Józefa Poniatowskiego, a Świętokrzyskim). Przygotowaliśmy prawdziwą kinową ucztę dla wielbicieli kultowych, polskich filmów. W repertuarze "Nie lubię poniedziałków" i "Brunet wieczorową porą" (start seansu o godz. 22.10). Zapewniamy wygodne leżaki, popcornowy poczęstunek oraz wspaniały widok na rzekę i stolicę - mówi, cytowana w komunikacie Katarzyna Strzegowska, dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego. Wstęp na wydarzenie jest wolny

"Parówkami" i "akwariami" po torach stolicy

"W nowym sezonie na torach zobaczymy zabytkową i kultową już "36". Jednak z uwagi na zaplanowane remonty, zmieni się trasa, którą będzie podążać" - zaznaczył Zarząd Transportu Miejskiego. I tak, od 1 do 25 maja, tramwaje 36 pojadą jak co roku trasą: PL. NARUTOWICZA – Filtrowa – Nowowiejska – Marszałkowska – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – J. Słowackiego – METRO MARYMONT. Natomiast od momentu zamknięcia torowiska na ulicach Grójeckiej i Marszałkowskiej (tu przeczytasz więcej o tym remoncie), czyli w okresie od 31 maja do 21 września, tramwaje pojadą przez aleję Jana Pawła II i dalej ulicami: Prostą, Kasprzaka i Wolską do Cmentarza Wolskiego. Wrócą przez Wolską i Skierniewicką.

Od 1 maja do 22 czerwca tramwaje linii 36 będą kursowały w dni wolne od pracy, a od 26 czerwca aż do 21 września już codziennie. Dodatkowe dni kursowania zaplanowano na 1 maja i 19 czerwca.

Jak podkreślił ZTM, na linii 36 będzie można spotkać doskonale znane warszawiankom i warszawiakom tramwaje 13N – tzw. parówki, 105Na – nazywane akwariami oraz wyjątkowy egzemplarz 102N – ten tramwaj został sprowadzony do Warszawy z Poznania w 2004 roku. "Wagony 13N to najbardziej warszawskie ze stołecznych tramwajów – stały się jednym z symboli stolicy. Widać je w wielu polskich filmach i serialach. Zostały wyprodukowane tylko z myślą o Warszawie, w chorzowskiej fabryce Konstal. Powstało ich aż 840" - doprecyzowano.

"Tetką" po zielonych terenach Boernerowo

Na torach nie zabraknie także tramwajów linii T, które wyjeżdżać będą w wakacyjne soboty i niedziele, od 28 czerwca do 31 sierpnia – oraz dodatkowo 15 sierpnia – w godzinach 12.00-18.00. Wyjadą co 45 minut. Obsługiwane będą najstarszymi wagonami z kolekcji Tramwajów Warszawskich.

"Tetka" będzie jeździła trasą z Kawęczyńskiej na Koło, a w wybranych kursach pojedzie dalej jednotorową linią przez piękne, zielone tereny na Boernerowo.

Tramwaj linii T Źródło: ZTM Warszawa

Sentymentalne podróże starym jelczem

"Przejazd niskopodłogowymi autobusami z przełomu wieków: jelczem, neoplanem, manem i solarisem, to dla niektórych pasażerów wręcz podróż sentymentalna – były to przecież autobusy ich młodości" - zaznacza Zarząd Transportu Miejskiego.

Dodatkowo, podróż "setką' to świetna opcja na zwiedzanie Warszawy – po obu stronach Wisły. Pomoże w tym trasa: DW. CENTRALNY – E. Plater – Świętokrzyska – Prosta – Towarowa – Okopowa – M. Anielewicza – Świętojerska – Bonifraterska – Konwiktorska – R. Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Targowa – ks. I. Kłopotowskiego – Wybrzeże Szczecińskie – Most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – L. Kruczkowskiego – Książęca – Aleje Ujazdowskie – Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Koszykowa – T. Chałubińskiego – DW. CENTRALNY.

Autobus linii 100 Źródło: ZTM Warszawa

Wycieczkę autobusem linii 100 można połączyć ze spacerem po atrakcyjnych zakątkach Warszawy. Można nim dojechać m.in. na Stare Miasto, do Parku Praskiego i zoo, w Aleje Ujazdowskie, czy do Łazienek Królewskich.

W autobusach i tramwajach Warszawskich Linii Turystycznych obowiązują wszystkie bilety z taryfy ZTM. W przypadku pojazdów bez kasowników, bilety są kasowane przez konduktorów – członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy umieszczają pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie rozpoczęcia przejazdu.

"Słonką", "Pliszką" i "Wilgą" po Wiśle

Na turystyczne szlaki wracają również promy. Przez Wisłę przeprawić się będzie można na drugi jej brzeg w trzech miejscach: promem W1 "Słonka" – pomiędzy Cyplem Czerniakowskim (pomost pływający) a Saską Kępą (plaża); promem W2 "Pliszka" z Mostu Poniatowskiego (nabrzeże) do Stadioun Narodowego (plaża); promem W3 "Wilga": Podzamcze z Fontannami (pomost pływający) – ZOO (plaża).

Promy będą kursowały w dni wolne: od 1 maja do 30 czerwca, od 1 do 21 września oraz 1 maja i 19 czerwca. W wakacje, od 1 lipca do 31 sierpnia, przeprawy będą działać codziennie.

Promy "Pliszka" i "Słonka" zabierają 21, a "Wilga" 40 pasażerów oraz rowery. Przeprawa jest bezpłatna.

Prom Pliszka Źródło: UM Warszawa

Rejs "Zefirem" do Serocka

Na swoich fanów tradycyjnie czeka także statek "Zefir", który będzie wypływał z przystani na Żeraniu i kanałem oraz przez Zalew Zegrzyński dopłynie do Serocka. Trasa rejsu prowadzi fragmentem wodnego szlaku Batorego. Dodatkowo statek podpływa pod ruiny starego mostu z 1897 roku, który został wysadzony w 1915 roku przez wycofujące się wojska rosyjskie.

"Zefir" zabiera na pokład 80 pasażerów. Na statku jest grill oraz bufet z ciepłymi i zimnymi napojami. W Serocku przewidziano czas na odpoczynek na lądzie, który potrwa około dwóch godzin, a następnie powrót do Warszawy. Podróż rozpoczyna się o godz. 9.00, a powrót do Warszawy jest planowany około godziny 18.00.

Statek do Serocka będzie pływał od 1 maja do 21 września w soboty, niedziele i święta oraz: 1 maja, 19 czerwca, 11 lipca, 25 lipca, 8 sierpnia oraz 22 sierpnia.

Bilety na rejs można kupić na stronie internetowej (od czwartku 24 kwietnia) lub w Punkcie Obsługi Pasażerów Dworzec Wileński – w czwartki (od 24 kwietnia) w godz. 15.00-18.00 (płatność tylko gotówką).

Piaseczyńsko-Grójecka Kolej Wąskotorowa

Z Warszawskich Linii Turystycznych można skorzystać także poza stolicą. Chodzi o Piaseczyńsko-Grójecką Kolej Wąskotorową. Jej historia zaczęła się pod koniec XIX wieku, kiedy zamożny warszawski krawiec Eugeniusz Paszkowski zamarzył o kolei z Warszawy do Piaseczna – biegnącej wzdłuż ówczesnego Traktu Aleksandryjskiego, czyli obecnej ulicy Puławskiej.

Zabytkowa kolejka wąskotorowa będzie wyruszała w każdą sobotę (w okresie 1 maja – 21 września) około godziny 14.00 ze stacji w Piasecznie. Przejeżdżać będzie przez Zalesie Dolne z zabytkową stacją z lat 30. XX wieku, Głosków, Runów i Złotokłos, by dotrzeć do Tarczyna.

W drodze powrotnej zatrzyma się w Runowie, gdzie peron znajduje się tuż przy leśnej polanie. Tam pasażerowie mają czas dla siebie. Można przejść się na spacer do lasu, czy zwiedzić pobliski Złotokłos – przedwojenne letnisko, gdzie wychował się Marek Hłasko i mieszkał m.in. Mieczysław Fogg.

Kolejka wąskotorowa Źródło: ZTM Warszawa

Czas przejazdu kolejką wraz z piknikiem w Runowie to około cztery godziny. "Do Piaseczna – skąd wyrusza kolejka, można dojechać zabytkową linią autobusową 51, która jest przeznaczona tylko dla pasażerów kolejki" - podpowiada ZTM. Od tego sezonu autobus będzie odjeżdżać ok. godz. 13.00 z przystanku DS Riviera 01, znajdującego się w pobliżu stacji metra Politechnika. Na stację Piaseczno Miasto Wąskotorowe z Warszawy można dojechać również autobusami linii 727 do przystanku Kolejka Piaseczyńska.

Bilety na przejażdżkę kolejką są dostępne na stronie internetowej. Można je także kupić w dniu wycieczki (jeżeli wcześniej nie zostaną wyprzedane online) w kasie na peronie w Piasecznie.