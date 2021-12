Cztery budynki wśród drzew. Mają nawiązywać do "krajobrazu Sadów Żoliborskich"

W konkursie na koncepcję ŚDS wpłynęło pięć propozycji. Pierwszą nagrodę, 25 tysięcy złotych i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała pracownia EMA STUDIO z Warszawy. Drugie miejsce i 15 tysięcy złotych zdobyło biuro MISA Marcin Szulc z Warszawy. Trzecią nagrodę i 10 tysięcy złotych przyznano również warszawskiej pracowni: Agnieszka Starzyk Studio Architektury.

Ma komponować się z architekturą Żoliborza

Zespół budynków zaprojektowano tak, aby każdy z nich odpowiadał innej funkcji. "Dzięki temu placówka wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością, Środowiskowy Dom Samopomocy i zespół mieszkań chronionych mogą funkcjonować samodzielnie. Pomiędzy zaprojektowanymi budynkami o wysokości 2-3 kondygnacji zaproponowano również półprywatne przestrzenie i wspólny teren integracyjny dla użytkowników" - opisują zwycięską koncepcję urzędnicy. Na zewnątrz znalazła się też przestrzeń ze stołami, grillem, leżakami, alejkami spacerowymi czy placem do gry w koszykówkę.

- Autorzy zwycięskiego projektu zadbali, aby komponował się on z architekturą Żoliborza, a swoją koncepcją nawiązywał do krajobrazu Sadów Żoliborskich. Niewątpliwym atutem tego rozwiązania jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej o blisko 86 procent w stosunku do zapisów wymaganych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - podkreślił Paweł Michalec, burmistrz Żoliborza.