Ulica Rydygiera czeka na remont

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Radny i członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Łukasz Porębski poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu interpelacji dotyczącej remontu ulicy Rydygiera na Żoliborzu. W jego ocenie, obecny stan drogi - szczególnie odcinka od Matysiakówny do Dworca Gdańskiego - wymaga nie tylko naprawy, ale pełnej przebudowy z myślą o pieszych, rowerzystach i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników.

"Stan pozostawia wiele do życzenia"

"To dziś jedna z najczęściej używanych ulic na Żoliborzu podlegających pod Urząd Dzielnicy. Jej stan pozostawia wiele do życzenia" – pisze radny.

Rydygiera do remontu Ulica Rydygiera czeka na remont Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Ulica Rydygiera czeka na remont Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Ulica Rydygiera czeka na remont Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Ulica Rydygiera czeka na remont Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Ulica Rydygiera czeka na remont Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Ulica Rydygiera czeka na remont Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Rydygiera w kolejce do remontu. Co wymaga poprawy?

W interpelacji pojawia się szereg postulatów. Wśród nich: szersze chodniki, trasa rowerowa w kierunku Mickiewicza, wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych, przebudowa odwodnienia i równy asfalt na całej długości.

Szczególne obawy dotyczą bezpieczeństwa pieszych – zwłaszcza dzieci i seniorów – na odcinkach przy sklepach i przystankach. Radny proponuje też rozstrzygnięcie kwestii "przedeptu" prowadzącego do popularnego marketu.

Złożyłem interpelację dotyczącą remontu ul. Rydygiera. Dotyczy odcinka od skrzyżowania z ul. Matysiakówny w dół, do dw.... Posted by Łukasz Porębski - Radny Dzielnicy Żoliborz on Tuesday, September 9, 2025 Rozwiń Rydygiera czeka na remont Źródło: Łukasz Porębski - Radny Dzielnicy Żoliborz

Mieszkańcy na razie poczekają na remont

W ostatnich latach część ulic na Żoliborzu rzeczywiście przeszła modernizację. Remontowane były m.in. Śmiała, Popiełuszki i Broniewskiego. Odnowiono także fragmenty Przasnyskiej, jednak Rydygiera – mimo rosnącego znaczenia, bo w okolicy z roku na rok przybywa bloków – wciąż czeka na swoją kolej.

tvnwarszawa.pl