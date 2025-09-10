Logo TVN Warszawa

Żoliborz

Rydygiera czeka na remont. "Potrzebna jest gruntowna przebudowa". Radny interweniuje

Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera na Żoliborzu, a szczególnie jej odcinek między Matysiakówny a Dworcem Gdańskim, od dawna prosi się o remont. Sprawą zainteresował się radny Łukasz Porębski, który złożył w tej sprawie interpelację. Jak podkreślił, ulica w obecnym stanie nie spełnia podstawowych standardów bezpieczeństwa, a doraźne działania nie wystarczą.

Radny i członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze Łukasz Porębski poinformował w mediach społecznościowych o złożeniu interpelacji dotyczącej remontu ulicy Rydygiera na Żoliborzu. W jego ocenie, obecny stan drogi - szczególnie odcinka od Matysiakówny do Dworca Gdańskiego - wymaga nie tylko naprawy, ale pełnej przebudowy z myślą o pieszych, rowerzystach i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników.

"Stan pozostawia wiele do życzenia"

"To dziś jedna z najczęściej używanych ulic na Żoliborzu podlegających pod Urząd Dzielnicy. Jej stan pozostawia wiele do życzenia" – pisze radny.

Rydygiera do remontu
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Ulica Rydygiera czeka na remont
Ulica Rydygiera czeka na remont
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Rydygiera w kolejce do remontu. Co wymaga poprawy?

W interpelacji pojawia się szereg postulatów. Wśród nich: szersze chodniki, trasa rowerowa w kierunku Mickiewicza, wyniesione i doświetlone przejścia dla pieszych, przebudowa odwodnienia i równy asfalt na całej długości.

Szczególne obawy dotyczą bezpieczeństwa pieszych – zwłaszcza dzieci i seniorów – na odcinkach przy sklepach i przystankach. Radny proponuje też rozstrzygnięcie kwestii "przedeptu" prowadzącego do popularnego marketu.

Mieszkańcy na razie poczekają na remont

W ostatnich latach część ulic na Żoliborzu rzeczywiście przeszła modernizację. Remontowane były m.in. Śmiała, Popiełuszki i Broniewskiego. Odnowiono także fragmenty Przasnyskiej, jednak Rydygiera – mimo rosnącego znaczenia, bo w okolicy z roku na rok przybywa bloków – wciąż czeka na swoją kolej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia

Drogowcy wracają na Obozową, będą utrudnienia

Wola
U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"

U kolejarzy nowoczesność, autobusiarze "nie dowożą"

Piotr Bakalarski

tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: Pęknięty asfalt, brak bezpiecznych przejść i chodniki, na których trudno się minąć - tak dziś wygląda Rydygiera, która zamiast być jedną z wizytówek Żoliborza, nasuwa wiele pytań. Łukasz Porębski mówi wprost, że tu potrzebna jest porządna przebudowa. Z wizją, a nie rozwiązaniami doraźnymi., Radny proponuje, by Rydygiera do Felińskiego stała się kameralną ulicą z wyraźnym priorytetem dla pieszych, z połączeniem rowerowym do Mickiewicza i uspokojonym ruchem samochodów., "Potrzeb remontowych jest dużo. Nie wystarczy tu frezowanie czy doraźna poprawa bezpieczeństwa (choć na to liczę jeszcze w tym roku), ale potrzebna jest gruntowna przebudowa" – apeluje w interpelacji, pytając władze dzielnicy, kiedy ten temat trafi na stół., O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Żoliborz, który przyznał, że sprawa rozbija się o finanse., - Zgadzam się, że remont w tym rejonie jest bardzo potrzebny. To jest kwestia wygospodarowania budżetu. Sukcesywnie realizujemy inwestycje dotyczące remontu ulic i staramy się znaleźć równowagę pomiędzy Żoliborzem Nowym i Starym Żoliborzem – mówi tvnwarszawa.pl Donata Wancel, rzecznik Urzędu Dzielnicy Żoliborz., Jak słyszymy, na razie nie wiadomo, czy i kiedy remont Rydygiera zostanie wpisany do budżetu dzielnicy., ag/b

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Inwestycje w WarszawieRemonty dróg
