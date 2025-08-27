Tramwaje na Woli i Mokotowie wracają na stałe trasy

"Trzymaj się mocno". Tramwaje Warszawskie ku przestrodze opublikowały nagrania z kamer monitoringu Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN

Obecny rok jest rekordowy, jeżeli chodzi o tramwajowe inwestycje. W sumie Tramwaje Warszawskie zaplanowały 34 remonty, obejmujące łącznie blisko 10 kilometrów toru pojedynczego.

Zwiększona intensywność inwestycji jest efektem uruchomienia Warszawskiego Programu Torowego, czyli rozpisanego na wiele lat planu modernizacji istniejącej stołecznej sieci tramwajowej. Większość robót zaplanowano na okres wakacyjny, gdy z komunikacji miejskiej korzysta mniejsza liczba pasażerów.

W pierwszych tygodniach sierpnia tramwaje wróciły na plac Zawiszy, a od początku roku szkolnego zakończą się utrudnienia, zgodnie z zaplanowanym i zapowiadanym terminem, w dwóch kolejnych lokalizacjach – na Mokotowie i na Woli.

Tramwajem na Mokotów

Przy SGH kończy się skomplikowana budowa zachodniej części węzła rozjazdowego, który powstaje jako część nowej trasy tramwajowej na ul. Rakowieckiej, między al. Niepodległości a Puławską. Przy okazji, w cieniu tych prac, Tramwaje Warszawskie własnymi siłami wyremontowały torowisko i przejazd przez tory przy GUS, nad Trasą Łazienkowską.

Od 1 września przywrócony zostanie ruch tramwajów na między przystankami Nowowiejska i Woronicza (al. Niepodległości, ul. Rakowiecka, Św. Boboli i ul. Wołoska). Tramwaje bez utrudnień będą dojeżdżać aż do pętli PKP Służewiec. I tak, stałą trasą ponownie pojedzie 17 (Winnica – PKP Służewiec) oraz 33 (Metro Młociny – Kielecka). 18 pozostanie na zmienionej trasie (PKP Służewiec – Pl. Narutowicza).

Jednocześnie zakończenie prac przy przebudowie układu torowego i drogowego po zachodniej stronie skrzyżowania al. Niepodległości i Rakowieckiej umożliwi rozpoczęcie robót po stronie wschodniej skrzyżowania. W związku z tym od 1 września ruch na al. Niepodległości zostanie przełożony z jezdni wschodniej (prowadzącej do centrum) na jezdnię zachodnią (w kierunku Mokotowa) – możliwy będzie przejazd tylko "pod prąd", w stronę Centrum. Objazd w stronę Mokotowa poprowadzi ulicami Stefana Batorego i Boboli. Nadal będą tu dwa pasy w stronę Wołoskiej.

Otwarta zostanie Rakowiecka na odcinku od ul. Opoczyńskiej do al. Niepodległości. Zarówno z ul. Rakowieckiej, jak i z ul. Bruna kierowcy będą mogli skręcić wyłącznie w lewo, w stronę Dw. Centralnego.

Zmiany w alei Niepodległości Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaje wracają na Wolską

W terminie kończy się także kluczowy etap prac na skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Skierniewickiej, gdzie Tramwaje Warszawskie własnymi siłami remontują torowisko w węźle rozjazdowym. Od 1 września tramwaje wracają na ul. Wolską – pomiędzy przystankami Zajezdnia Wola i Reduta Wolska.

Na swoje standardowe trasy wrócą więc tramwaje linii 13 (Cmentarz Wolski – Kawęczyńska-Bazylika), 26 (Rondo Wiatraczna – Metro Młociny przez ulicę Wolską), 20 (Boernerowo – Żerań FSO przez Młynarską i Obozową), 23 (Nowe Bemowo – Czynszowa przez Młynarską i Obozową), 24 (Nowe Bemowo – Gocławek przez Młynarską i Obozową). Na tory wrócą tramwaje linii 27 na trasie wydłużonej ulicami Słowackiego, Marymoncką i Zgrupowania AK "Kampinos" do Metra Młociny. 19 pojedzie stałą trasą (Stegny – Nowe Bemowo), nie będą kursowały tramwaje linii 28.

Ruch kołowy na ul. Wolskiej dalej będzie się odbywać w dwóch kierunkach tylko po jezdni północnej. Nieczynny będzie wlot z ul. Skierniewickiej – tramwaje do zajezdni Wola dalej będą zjeżdżać tylko od strony ul. Kasprzaka. Przywrócenie stałej organizacji ruchu nastąpi przed połową września.

Prace na Słomińskiego

Zgodnie z harmonogramem trwają także prace na innych odcinkach sieci tramwajowej, ale utrudnienia w ruchu będą się sukcesywnie zmniejszać. W dalszym ciągu tramwaje nie będą kursować na ul. Słomińskiego, moście Gdańskim i Starzyńskiego oraz na ul. Międzyparkowej. Firma Strabag przebudowuje torowisko na odcinku od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do ul. Andersa. Prace obejmują m.in. wymianę torowiska, sieci trakcyjnej, wydłużenie przystanków Dw. Gdański i przeniesienie przystanków Baseny Inflancka bliżej wejścia do centrum handlowego Arkadia. Tramwaje Warszawskie własnymi siłami remontują dalszy odcinek – od ul. Andersa do wjazdu na most Gdański.

W poniedziałek, 1 września, kierowcy ponownie pojadą dwiema jezdniami pomiędzy mostem Gdańskim a ul. Międzyparkową. Otwarte zostaną także zawrotki przy Międzparkowej. Roboty tramwajowe przeniosą się bliżej wiaduktu na ul. Andersa. Obie nitki ulicy Słomińskiego będą zwężone o pasy przy torowisku, pomiędzy ul. Andersa i ul. Międzyparkową. Zamknięta będzie także zawrotka przed wiaduktem.

Pomiędzy rondem Zgrupowania AK "Radosław" a Dworcem Gdańskim nadal będą zamknięte pasy przy torowisku. Kierowcy nie zawrócą także przy dworcu. Otwarte zostanie za to skrzyżowanie z ul. Pamiętajcie o Ogrodach. Jadący od ronda skręcą w lewo, a wyjazd z ul. Pamiętajcie o Ogrodach będzie możliwy w obu kierunkach.

W dalszym ciągu nie kursują tramwaje linii 1, 6 i 28, a 18 i mają zmienioną trasę (PKP Służewiec – Pl. Narutowicza). Skorzystać można z autobusów linii zastępczej Z-5 (Metro Trocka – Rondo Radosława) oraz tramwajowej 68 (Żerań FSO – Dw. Wschodni). Tramwaje wrócą na ciąg Słomińskiego, most Gdański i Starzyńskiego, zgodnie z zapowiedziami, pod koniec września.

Przebudowa na Marszałkowskiej

Na Marszałkowskiej, w związku z przebudową torowiska, przygotowaniem miejsca pod zieleń i nowe przejścia dla pieszych i przejazdy przez tory, tramwaje nie kursują obecnie między przystankami Metro Ratusz Arsenał i Centrum.

Tramwaje linii 16 jadące ul. Marszałkowską od południa dalej dojeżdżają do Ronda Dmowskiego. Z północy składy dojeżdżają do Placu Bankowego (przystanek Metro Ratusz Arsenał 04 po północnej stronie Alei "Solidarności") – 15 z pętli Marymont Potok i 66 z Piasków. Na trasach wydłużonych do Placu Bankowego kursują autobusy 151 i 520.

Na ul. Grójeckiej trwa przebudowa instalacji podziemnych, układu drogowego i torowego w związku z budową nowej trasy tramwajowej do Dw. Zachodniego. Na skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. i Banacha powstaje pełna gwiazda tramwajowa, czyli komplet rozjazdów umożliwiających jazdę tramwajów we wszystkich kierunkach. W świetle tych prac własnymi siłami Tramwaje Warszawskie remontują torowisko między pl. Narutowicza a ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Tramwaje linii 7 i 9 dojeżdżają tylko do pętli Plac Narutowicza, a 25 – do pętli Plac Starynkiewicza. Na Plac Narutowicza skierowane zostały także tramwaje linii 18 (z PKP Służewiec). Zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 1 i 14. Tramwaje uzupełniającej linii 78 jeżdżą między Placem Narutowicza a pętlą Osiedle Górczewska. W dalszym ciągu kursują autobusy linii zastępczych Z-9 (Pl. Narutowicza – P+R Al. Krakowska/Hynka) i Z14 (Pl. Narutowicza – Instalatorów). Do przystanków PKP Rakowiec dojeżdżają autobusy linii 124, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733.

Prace torowe w obu lokalizacjach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Tramwaje wrócą na ul. Marszałkowską, a także ciąg ul. Grójeckiej i al. Krakowskiej w zapowiadanych terminach - przed połową października.