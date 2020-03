Syrenki pokażą rowerzystom, jak szybko jechać

Planują instalację 53 totemów

– Ich instalacja to element rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. W ramach projektu systematycznie modernizowane będą sygnalizacje świetlne wraz z osprzętem takim jak latarnie, maszty czy kamery detekcji. Wprowadzenie urządzeń informujących rowerzystów o zalecanej prędkości w celu otrzymania sygnału zielonego na najbliższym skrzyżowaniu było dodatkowym kryterium w przetargu na rozwój systemu. Oznacza to, że Warszawa nie dopłaca dodatkowo do tej funkcjonalności – zwraca uwagę zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Tamas Dombi.

Jak to działa?

Zainstalowany w totemie radar mierzy prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika sygnalizacji świetlnej. Sterownik analizuje te informacje i ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania. Następnie sterownik zwrotnie przesyła tę informację do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Komunikat jest wyświetlany w formie jednego z czterech znaków w kształcie warszawskiej syrenki.

– Znaki pokazują, jaki należy przyjąć styl jazdy, by w miarę możliwości płynnie przejechać na najbliższym skrzyżowaniu oraz oszczędnie gospodarować siłami. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, a na taką skalę również pierwsze w Europie - zaznacza Dariusz Obcowski, dyrektor pionu ITS w Siemens Mobility, który jest operatorem systemu do roku 2025.