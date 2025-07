Dyrektor MPW: z tej walki wyrosła wolna i niepodległa Polska Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Każdego roku w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przedstawiciele władz państwowych oraz władz miasta spotykają się z uczestnikami zrywu na terenie Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Towarzyszą im rodziny powstańców, harcerze, weterani misji zagranicznych oraz wolontariusze z całego kraju. To jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznych obchodów.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 11. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ordery i odznaczenia państwowe uczestnikom Powstania Warszawskiego oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie pamięci o tamtych wydarzeniach.

Spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego w Parku Wolności Źródło: Piotr Nowak / PAP

"Jeden z najważniejszych punktów w naszych dziejach"

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że Powstanie Warszawskie jest "absolutnie jednym z najważniejszych punktów w naszych dziejach - punktów dumy, cierpienia, ale jakże szlachetnego, ważnego, a przede wszystkim jak bardzo potrzebnego".

Dodał, że podczas dyskusji na temat Powstania "wspomina się o różnych głosach krytycznych, czasem takich, że trudno powstrzymać aż emocje". - Popatrzcie wszyscy państwo, kto dzisiaj z szacunkiem, podziwem mówi o Powstaniu Warszawskim, bohaterstwie powstańców warszawskich i ludu stolicy, bohaterstwie tych, którzy walczyli o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę, o przepędzeniu okupanta, odzyskaniu wolności, stolicy jako początku niepodległego i znów wolnego, suwerennego państwa - zaznaczył.

Duda podkreślił, że wielu światowych przywódców "przybywa do Muzeum Powstania Warszawskiego po to, by z jednej strony zwiedzić muzeum, ale z drugiej - oddać hołd i w jakimś znaczeniu dać świadectwo prawdzie, także o tym, o co przez wiele dziesięcioleci było tak trudno, zwłaszcza wtedy, gdy byliśmy za żelazną kurtyną".

Spotkanie z uczestnikami Powstania Warszawskiego w Parku Wolności Źródło: Piotr Nowak / PAP

"Walczyła cała stolica"

Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zwrócił się w swoim przemówieniu do weteranów.

- 81 lat temu Wy i tysiące Waszych kolegów i koleżanek stanęło do walki nie tylko o ukochaną Warszawę, alei i o całą Rzeczpospolitą i jej niepodległość. Do tej walki przyłączyła się ludność cywilna, kopiąc studnie, budując barykady, organizując pomoc dla rannych i gotując obiady. Walczyła cała stolica. Całe miasto było jedną wielką wspólnotą. Przez 63 dni ta wspólnota była wolną Polską. Demokratyczną, otwartą na wszystkie prądy ideowe, potrafiącą działać we wszystkich kierunkach - wyliczał.

- Choć walka nie skończyła się zwycięstwem, stała się dla następnych pokoleń Polaków wzorem męstwa i patriotyzmu. Z tej walki wyrosła wolna i niepodległa Polska. To ta Polska oddaje Wam i Waszym towarzyszom sprzed lat hołd - powiedział Ołdakowski.

Jan Ołdakowski podczas spotkania z uczestnikami Powstania Warszawskiego Źródło: Piotr Nowak / PAP

Największa akcja zbrojna podziemia

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy - około 500 tysięcy osób - wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.