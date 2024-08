Kwesta na Starych Powązkach na liście dziedzictwa kulturowego

- Kwesta powązkowska to warszawska tradycja, na stałe wpisana w kalendarz stolicy. To przykład działania, które wyróżnia nasze miasto. Chcemy zadbać o niematerialne dziedzictwo i pokazać, jak ważne jest w budowaniu naszej tożsamości - podkreśla cytowany w komunikacie na ten temat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W trosce o zabytki

- Wpisanie kwesty powązkowskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego to ukoronowanie pracy kwestarzy i innych wolontariuszy zaangażowanych od lat w kontynuację genialnego pomysłu naszego założyciela Jerzego Waldorffa i święto dla setek tysięcy drobnych darczyńców, którzy w Dniu Wszystkich Świętych dają wyraz swej troski o zabytki sztuki sepulkralnej na narodowej nekropoli. Dziękuję za wsparcie naszego wniosku władzom miasta a szczególnie Biuru Kultury - komentuje z kolei przewodniczący Komitetu Powązkowskiego Marcin Święcicki.

Zbieranie pieniędzy na ratowanie zabytkowych pomników na Powązkach to ważne wydarzenie dla tych, którzy od lat biorą w niej udział, nierzadko całymi rodzinami. Zarówno tradycja chodzenia "z puszką", jak i przychodzenia specjalnie po to, by wrzucić datki na odnowę zabytków, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W zbiórce biorą udział znane osoby, m.in. ludzie kultury, dziennikarze, sportowcy.