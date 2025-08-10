Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Setki osób na nielegalnej imprezie "pod chmurką". Burmistrz zabrał głos

Policja interweniowała na wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
"Organizator nie miał zgody na tak dużą imprezę masową" - przekazał burmistrz warszawskiej Woli, odnosząc się do piątkowego "zlotu" fanów białoruskiego rapera Maxa Korzha przy ulicy Ordona. Zapowiedział, że organizator wydarzenia poniesie konsekwencje, a także pokryje koszt sprzątania po imprezie. Kłopoty może mieć też najemca terenu, na którym odbyła się impreza.

Burmistrz dzielnicy Wola, Krzysztof Strzałkowski, odniósł się do piątkowego wydarzenia, które odbyło się na terenie kolejowym przy ulicy Ordona.

"Informuję, że Urząd Dzielnicy Wola nie miał z tym nic wspólnego. Za to zgromadzenie odpowiada prywatny organizator (został ustalony) i mam nadzieję, że poniesie stosowne konsekwencje" - podkreślił we wpisie w mediach społecznościowych.

Zaznaczył, że rozumie sytuację mieszkańców pobliskich osiedli, którzy musieli zmierzyć się z hałasem i innymi utrudnieniami spowodowanymi nielegalną imprezą.

"Organizator nie miał zgody na tak dużą imprezę masową"

O sprawie burmistrz rozmawiał z komendantem Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV i przedstawicielami Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. "Z rozmów tych wynika, że organizator nie miał zgody na tak dużą imprezę masową, która też wymaga szczególnych przygotowań i zabezpieczeń. Policjanci byli na miejscu przed godz. 18, nie mieli wcześniej wiedzy o zaplanowanym tak dużym zgromadzeniu w tym miejscu" - opisał Strzałkowski.

Zapewnił, że podczas wydarzenia, w miarę wzrostu liczby uczestników siły policyjne zostały adekwatnie zwiększone. W szczytowym momencie w akcji udział brało kilkuset policjantów. "W wyniku działań policji po godzinie 22 organizator zakończył wydarzenie" - dodał burmistrz Woli. I podziękował policji za przeprowadzone działania.

"W poniedziałek zwrócimy się z prośbą do władz PKP, aby zweryfikowały umowę z najemcą terenu i wyciągnęły konsekwencje" - podkreślił Strzałkowski. Odniósł się również do kwestii bałaganu, pozostawionego przez uczestników wydarzenia. Służby miejskie, które go sprzątały, mają zostać poproszone o wycenę swoich działań. "Następnie zwrócimy się do organizatora o pokrycie kosztów sprzątania" - przekazał burmistrz Woli.

Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Policyjna interwencja i wniosek o ukaranie

W piątek wieczorem na terenie kolejowym przy ulicy Ordona zgromadzili się młodzi fani białoruskiego rapera Maxa Korzha, który prawdopodobnie zainicjował samo wydarzenie. Z opisów okolicznych mieszkańców wynika, że zgromadzeniu towarzyszył hałas i wystrzeliwanie rac. Za to po imprezie została masa śmieci, głównie butelek.

Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"

Na miejscu interweniowała policja. - Policjanci zastali osoby, które puszczały głośną muzykę. Wystawili 25 mandatów za zakłócanie porządku oraz zatrzymali sześć osób w związku z posiadaniem narkotyków - poinformował Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Jak przekazała w sobotę nadkom. Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV, zostanie skierowany również wniosek o ukaranie do sądu wobec organizatora za zakłócanie porządku publicznego.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Krzysztof Strzałkowski/Facebook

Udostępnij:
TAGI:
MuzykaPolicjaAlkoholNarkotyki
Czytaj także:
Śmiertelny wypadek w miejscowości Męczyn
Uderzył w drzewo, auto stanęło w płomieniach. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Próba generalna defilady wojskowej w ramach przygotowań do obchodów Święta Wojska Polskiego
Tak wyglądała próba generalna defilady
Pozostałości po wydarzeniu przy ulicy Ordona
Race, głośna muzyka i setki butelek. "Takiego spędu nigdy nie widziałam"
Wola
Na skrzyżowaniu alei Krakowskiej przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna
Wysłużona sygnalizacja zostanie wymieniona. Powstanie bezkolizyjny lewoskręt
Włochy
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
Okolice
Happening "Halo, ja chcę spać", zorganizowany przez Miasto jest Nasze na placu Centralnym w Warszawie
Przyszli w piżamach i kapciach
Muzeum Neonów w Pałacu Kultury i Nauki
Muzeum Neonów przeniosło się do Pałacu Kultury i Nauki
Plaże i promy nad Wisłą
Wiślane promy będą pływać częściej
Komunikacja
Ogród biocenotyczny przy Bernardyńskiej Wodzie
"Z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście"
Mokotów
Trasa S7
Ważny odcinek S7 może być przejezdny jeszcze w tym roku
Ulice
75-latka za spowodowanie kolizji została ukarana mandatem
Potrąciła 16-latkę i odjechała. Świadkowie zapamiętali numer rejestracyjny
Okolice
Tramwaj wzdłuż Modlińskiej - wizualizacja
Nowa linia tramwajowa, kolejny krok
Białołęka
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę taksówki (zdjęcie ilustracyjne)
Taksówkarz z zakazem prowadzenia aut woził pasażerów
Okolice
Kobieta trafiła do celi
Zginął od ciosu w klatkę piersiową, kobieta skazana
Okolice
Kierowca potrącił kobietę i odjechał
Na przejściu dla pieszych potrącił kobietę i odjechał
Okolice
Projekt wideo 242
Kokaina w przyprawach, "znalazł ją na ulicy"
Utrudnienia podczas próby defilady
Próba generalna w niedzielę. Lista zamkniętych ulic i mostów
Żoliborz
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
Okolice
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
Okolice
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
Okolice
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty"
Klaudia Kamieniarz
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Okolice
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Okolice
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Data rozpoczęcia procesu byłego komendanta
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Okolice
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki