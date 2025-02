Posłuchaj Wstrzymaj Przemówienie Andersa Fogha Rasmussena Źródło: TVN24

Były sekretarz generalny NATO Anders Rasmussen został odznaczony Medalem Kuriera z Warszawy. - Pokój jest cenny, ale to wolność ceny nie ma - podkreślił, odbierając wyróżnienie w środę wieczorem w stołecznym Muzeum Powstania Warszawskiego.

Otwierając uroczystość, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski przypomniał, że patron nagrody Jan Nowak-Jeziorański nigdy nie uznał swojej misji za zakończoną. Podkreślił, że także dziś praca na rzecz wspólnoty wolnych narodów nie jest zakończona.

- Pokazała to agresja rosyjska na Ukrainę - zaznaczył. Odwołując się do życia i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego, podkreślił, że jednak nigdy nie wolno tracić nadziei. - Trzeba być nieugiętym, wytrwałym i odważnym niezależnie od przeciwności losu - mówił.

"Także za miłość do Polski"

Paweł Kowal, członek kapituły nagrody i przewodniczący sejmowej komisji spraw zagranicznych, wyjaśnił, że Rasmussen został uhonorowany medalem m.in. za "wytrwałe i konsekwentne budowanie więzi transatlantyckich". Podkreślił, że kapituła zdecydowała o przyznaniu mu medalu "także za miłość do Polski".

- Mało jest polityków na Zachodzie, którzy tyle razy mówili o naszym kraju tak dobrze - zaznaczył.

Zwracając się do Rasmussena powiedział: Bardzo potrzebujemy dzisiaj twojej mądrości i twojej północnej powściągliwości.

Poseł KO Paweł Kowal i nagrodzony Medalem Kuriera z Warszawy były premier Danii i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen Źródło: PAP/Leszek Szymański

"NATO powróciło do swojej pierwotnej misji"

Dziękując za wyróżnienie Rasmussen ocenił, że całe życie Jana Nowaka-Jeziorańskiego było oddane sprawie wyzwolenia Polski spod tyranii.

- Patrzę dzisiaj na wasz kraj i widzę, że jego wizja się urzeczywistniła, Polska się odrodziła. To przykład dla krajów starej Europy. Zapomnieliśmy, że o wolność trzeba zawsze walczyć. Dziś tyrania znów rzuciła nam wyzwania - oznajmił. - Dziś musimy na nowo odkryć męstwo tych, którzy walczyli o to miasto w 1944 roku - powiedział

Były premier Danii i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen został nagrodzony Medalem Kuriera z Warszawy Źródło: PAP/Leszek Szymański

Odnosząc się do obecnej rzeczywistości, podkreślił, że "NATO powróciło do swojej pierwotnej misji - zapobiegania rosyjskiej agresji". - Ale tym razem NATO musi realizować tę misję z dyskusyjnym amerykańskim przywództwem. Mamy przed sobą amerykańskiego prezydenta, który ucieka się do gróźb i do przymusu, aby osiągać własne cele - ocenił.

Trzy zadania dla Europy

Według byłego szefa NATO "Europa musi zrobić trzy rzeczy i zrobić je szybko".

- Po pierwsze, musi przestawić swoje gospodarki na wojenne realia. To oznacza niełatwe decyzje w ministerstwach finansów (…). Inwestycje w obronność, to inwestycje w pokój. Po drugie, Europa musi wziąć odpowiedzialność za zabezpieczenie wschodniej flanki wolnego świata. To oznacza zabezpieczenie Ukrainy i wsparcie tych wszystkich mężnych mężczyzn i kobiet, którzy teraz walczą o naszą wolność. Każda umowa pokojowa musi być sprawiedliwa dla Ukrainy i musi gwarantować jej bezpieczeństwo, integralność terytorialną oraz prawo do samostanowienia. Po trzecie, musimy skupić się na wzmacnianiu sojuszu demokracji w Europie poprzez pogłębianie więzi politycznych i gospodarczych z wolnymi narodami całego świata. Te działania powinny się zacząć od Indii, a później poszerzać na cały region Pacyfiku - wyliczał.

"My również wspieramy interesy bezpieczeństwa Ameryki"

- Poza wszystkim, jeżeli chcemy, żeby Stany Zjednoczone wsparły bezpieczeństwo Europy, musimy pokazać, że my również wspieramy interesy bezpieczeństwa Ameryki, chociażby broniąc wolności i demokracji Tajwanu – powiedział. - Chcemy wspierać naszą wolność i demokrację i za nie walczyć. W gruncie rzeczy pokój jest cenny, ale to wolność ceny nie ma – zaznaczył Rasmussen.

Były premier Danii i były sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen nagrodzony Medalem Kuriera z Warszawy Źródło: PAP/Leszek Szymański

***

Medal Kuriera z Warszawy ma upamiętniać Jana Nowaka-Jeziorańskiego – legendarnego kuriera i emisariusza Komendy Głównej AK oraz rządu RP na uchodźstwie. Odznaczenie jest przyznawane osobom, instytucjom lub organizacjom, które kierują się tymi samymi, co Nowak-Jeziorański zasadami i wartościami i realizują je w życiu publicznym. W Polsce, ale przede wszystkim na arenie międzynarodowej. Medal Kuriera z Warszawy jest wyróżnieniem za zasługi w umacnianiu więzi Polski z Zachodem, utrzymywanie dobrych stosunków euroatlantyckich, upowszechnianie idei i postaw bliskich Powstańcom Warszawskim, takich jak: dążenie do wolności i niepodległości oraz budowanie wspólnoty i demokracji. To wyróżnienie ma też honorować tych, którzy przypominają aktywnie o walce Polaków w II wojnie światowej i naszym wkładzie w tworzenie świata wartości Zachodu.

Jan Nowak-Jeziorański, a właściwie Zdzisław Jeziorański (1914-2005) w latach 1943-45 pod pseudonimem Jan Nowak był kurierem i emisariuszem, przekazującym wiadomości między Polskim Państwem Podziemnym a Rządem RP na Uchodźstwie. Po wojnie pozostał na Zachodzie, gdzie pracował jako szef sekcji polskiej w radiu BBC, a następnie był wieloletnim dyrektorem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Po odejściu z Radia Wolna Europa w 1976 roku przez dwie dekady współpracował z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Jest kawalerem Orderu Orła Białego – najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.