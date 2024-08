Leżał obezwładniony przez przechodniów. 15-latki powiedziały, że je "zaczepiał i dotykał"

Do zdarzenia doszło w ostatni czwartek. Minęła godzina 16, gdy do strażników miejskich w III Oddziału Terenowego, którzy patrolowali Włochy, podeszła na ulicy Chrościckiego kobieta, informując, że nieopodal, przy bankomacie "jakiś człowiek zaczepia kobiety".

Leżał na trawie, obezwładnili go przechodnie

Jak czytamy w komunikacie straży miejskiej, funkcjonariusze udali się we wskazane miejsce, gdzie zastali leżącego na trawie mężczyznę, obezwładnionego przez kilku przechodniów. Dwie, stojące obok 15-latki poinformowały, że chwilę wcześniej były przez mężczyznę zaczepiane i dotykane po plecach wbrew swojej woli. Miał on również namawiać je, by "poszły z nim do domu".