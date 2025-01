"Jesteśmy do każdych warunków przygotowani" Źródło: PAP

W piątek sypnęło śniegiem w stolicy. Synoptycy tvnmeteo.pl prognozują dla Warszawy zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami śniegu i temperaturę maksymalną na poziomie 1 stopnia Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Taka pogoda mobilizuje do działania lotniskowe służby, odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych.

- Od października wdrożone są odpowiednie procedury i uruchomiona jest tak zwana Akcja Zima, w trakcie której służby są w całodobowej gotowości na wypadek opadów śniegu oraz spadku temperatury poniżej zera. Cały czas monitorujemy płytę lotniska - informuje Anna Dermont, rzeczniczka Lotniska Chopina.

Jak wyjaśnia, na pasach startowych są zamontowane specjalne czujniki, które ostrzegają przed ryzykiem oblodzenia. - Samoloty przed startem - tam gdzie to potrzeba - przechodzą proces odlodzenia i są pokrywane specjalnym płynem ochronnym - dodaje.

- Pogoda, taka jak dziś, nie jest dla lotniska szczególnym wyzwaniem - zapewnia Dermont. Lotnisko posiada "odpowiednie procedury", a "wyszkolony, doświadczony personel, dba o bezpieczeństwo wszystkich, którzy z niego korzystają".

Odśnieżanie pasów startowych na Lotnisku Chopina

Rejs z Warszawy do Hamburga odwołany przez pogodę

W piątek odwołany został rejs z Warszawy do Hamburga z powodu pogody w Niemczech. - Samolot wylądował w Berlinie, a potem wrócił do nas - wskazała. I zapewniła, że w stolicy nie było żadnych utrudnień wynikających z awarii informatycznej, do jakiej doszło na lotniskach w Niemczech.

Awaria objęła systemy komputerowe policji używane do kontroli osób wjeżdżających do kraju - podał portal dziennika "Bild", powołując się na źródła w policji. Przyczyna awarii nie jest na razie znana. Rzecznik policji federalnej odpowiedzialny za lotnisko we Frankfurcie powiedział gazecie, że "wiele czynności musi teraz być wykonywanych ręcznie".

Akcja Zima na Lotnisku Chopina

Akcja Zima - czyli okres prowadzenia operacji lotniczych w warunkach zimowych na Lotnisku Chopina, trwa od 15 października do 15 kwietnia każdego roku.

W zależności od warunków pogodowych odśnieżanie jednego pasa startowego zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, a jeden przejazd sprzętu ma gwarantować odpowiedni stan nawierzchni.

Sprzęt wykorzystywany przez warszawskie lotnisko różni się od tego, który możemy zobaczyć na ulicach. W Akcji Zima bierze udział: 16 zestawów odśnieżających wysokiej i średniej wydajności, 7 oczyszczarek kompaktowych, 3 jednostki sprzętu osłony chemicznej oraz 3 pługi wirnikowe.

Parada Akcji Zima na Lotnisku Chopina