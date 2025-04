Chińczyk z japońskim paszportem chciał lecieć do Kanady

Lotnisko Chopina (wideo ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnarszawa.pl

Do kontroli paszportowej na warszawskim Lotnisku Chopina zgłosił się 40-letni mężczyzna z japońskim dokumentem podróży. Jak się okazało podrobionym. Podróżny przyznał, że jest Chińczykiem. Chciał lecieć do Kanady.

Do incydentu doszło we wtorek, 22 kwietnia 2025 roku, podczas odprawy granicznej przed lotem do Toronto. Cudzoziemiec podający się za obywatela Japonii zgłosił się do odprawy granicznej.

- 40-letni mężczyzna przedstawił japoński dokument podróży. Po wnikliwej analizie dokumentu funkcjonariuszka stwierdziła, że okazany paszport został podrobiony na wzór oryginalnego, o czym świadczyło kilka zabezpieczeń wykonanych niewłaściwą techniką. W toku dalszych czynności mężczyzna przyznał, że w rzeczywistości jest obywatelem Chin, okazując swój oryginalny chiński paszport – przekazała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Strazy Granicznej.

Usłyszał zarzuty

W związku z usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przy użyciu sfałszowanego dokumentu, cudzoziemiec został zatrzymany. Przedstawiono mu zarzuty. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego, wobec mężczyzny wszczęto również postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania go do powrotu.

Komendant placówki SG Warszawa-Okęcie wystąpił do sądu z wnioskiem o umieszczenie obywatela Chin w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.