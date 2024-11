Pierwszy poważniejszy atak zimy na Lotnisku Chopina

Rzeczniczka lotniska zapewniła, że już od nocy, kiedy pojawiły się pierwsze opady śniegu w gotowości była cała zmiana Służby Utrzymania. Do akcji przystąpiono już przed godziną 4. Pas został dodatkowo zabezpieczony środkami chemicznymi, które ułatwiają późniejsze utrzymanie jego odpowiedniego stanu. Jak wymieniła Dermont, główny ciężar wzięło na siebie dziewięć dużych zestawów do odśnieżania, pojazdy osłony chemicznej oraz pięć oczyszczarek kompaktowych.

Oczyszczanie pasów startowych i inspekcja

- Warto zaznaczyć, że zimowe utrzymanie lotniska to zadanie, które musi być realizowane w sposób kompleksowy przy jednoczesnym zachowaniu ruchu na lotnisku. Jednocześnie musimy zapewnić dostępność pasów startowych (o łącznej długości prawie 6,5 kilometra i szerokości 50 i 60 metrów) dróg kołowania oraz stanowisk postojowych. Jednocześnie "mały" sprzęt do odśnieżania działa na drogach technicznych i serwisowych lotniska, tak żeby służby mogły bez problemu poruszać się po jego terenie - wyjaśniła Dermont.

Jak oceniła, istotną rolę odgrywa dyżurny operacyjny portu, który współpracuje ze służbą utrzymania. To doświadczeni pracownicy lotniska, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo operacji lotniczych. Każdorazowo po wyczyszczeniu pasa wykonują inspekcję, która potwierdza jego stan i gotowość do przyjęcia samolotów – ta informacja trafia bezpośrednio do Kontrolerów Ruchu Lotniczego, a dalej do pilotów samolotów.